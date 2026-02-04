García Harfuch revisa en Sinaloa estrategias por ataques a diputados y desaparición de mineros

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que la visita a Culiacán del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tuvo como objetivo evaluar las estrategias de seguridad que se aplican en el estado, así como dar seguimiento a operativos especiales relacionados con el ataque contra los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, y la desaparición de mineros en el municipio de Concordia.

“Él vino sobre todo a revisar las estrategias que tenemos. Va a volver la próxima semana, y se revisaron sobre todos los temas que es el caso de los diputados, entonces como son procesos ahora no hay cosa que yo les pueda decir adicional”, dijo.

Rocha Moya detalló que García Harfuch encabezó este miércoles la reunión de la Mesa de Seguridad Interinstitucional, en la que también participó, vía telefónica, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

El Mandatario señaló que durante el encuentro se revisaron de manera específica estos dos casos, considerados prioritarios dentro de los operativos especiales que se mantienen activos en la entidad.

Asimismo, indicó que el Secretario de Seguridad se comprometió a regresar a Sinaloa el próximo miércoles 11 de febrero, con el fin de continuar con la revisión de avances y proporcionar información actualizada sobre ambos temas.

Rocha Moya afirmó que las investigaciones presentan avances importantes, aunque aclaró que, por el momento, no es posible dar a conocer detalles sobre personas detenidas o líneas de investigación, ya que esa información será comunicada por las autoridades federales.

Agregó que en días recientes se han realizado diversas acciones derivadas de los operativos en curso; sin embargo, hasta ahora no se ha precisado si las detenciones efectuadas están directamente relacionadas con el caso de los legisladores agredidos o con la desaparición de los mineros en Concordia.

LEGISLADORES AGREDIDOS

El pasado 28 de enero los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, fueron agredidos a disparos cuando se dirigían a las oficinas del partido desde el Congreso de Sinaloa.

La diputada perdió un ojo por las heridas derivadas del ataque mientras que Torres Félix se encuentra grave y en coma desde el incidente.

MINEROS DESAPARECIDOS

Hombres armados privaron de la libertad a un grupo de ingenieros y personal técnico que laboraban para la minera de origen canadiense Vizsla Silver Corp. en el municipio de Concordia, Sinaloa, el 23 de enero pasado, según confirmaron familiares, publicaciones periodísticas y pronunciamientos de organizaciones profesionales.