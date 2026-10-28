$!García Harfuch visita Culiacán; despliegan operativo en instalaciones de seguridad

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, estuvo este miércoles en Culiacán, donde sostuvo una reunión de aproximadamente 50 minutos en las instalaciones del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i). Durante su estancia en la capital sinaloense se observó un despliegue de seguridad en puntos estratégicos, entre ellos la zona de Palacio de Gobierno, el complejo de seguridad pública y las inmediaciones del Centro Penitenciario de Aguaruto. En las instalaciones de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa también se encontraban dos helicópteros de la Secretaría de Marina, como parte de la presencia de fuerzas federales en la ciudad.





La visita de García Harfuch forma parte de una agenda de supervisión del Gabinete de Seguridad federal en Sinaloa, instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum, para revisar los despliegues operativos, el funcionamiento del C4 y las necesidades de las corporaciones policiales estatales y municipales de Culiacán y Mazatlán. Uno de los puntos centrales de la agenda es la revisión del terreno donde se proyecta construir un nuevo centro penitenciario federal, ubicado en el municipio de Culiacán, sobre la carretera rumbo a Villa Juárez, Navolato. El proyecto contempla un penal de máxima seguridad destinado principalmente a personas procesadas o sentenciadas por delitos del fuero federal. De acuerdo con información del Secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, el predio requiere una superficie aproximada de entre 12 y 15 hectáreas y ya fue objeto de trabajos de reconocimiento y levantamiento topográfico.



