$!Gasta Sinaloa $182.6 millones en desayunos escolares... para aulas vacías

Cada cartón con contenido mensual es vendido a 20 pesos a cada niño y niña, este dinero es recolectado por la administración de los centros educativos y entregado en efectivo a personal de DIF municipal que en ocasiones pasa a recogerlo, y en otras los docentes tienen que llevarlo a las instalaciones de la paramunicipal.

De acuerdo a diferentes testimonios, es una practica común que las escuelas dispongan de una parte de estas ventas para atender necesidades de los planteles.

“Nosotros sí teníamos una cuota de recuperación pero ya los municipios yo no sé si tenían ese convenio con las escuelas, ahí sí desconozco, la verdad no sé cómo lo operaban. Si lo hacían o no lo hacían pues no me consta ese tema”, explicó Zazueta Castro.



- ¿Y la cuota de recuperación para qué sería?

- Nosotros teníamos una cuota de recuperación que con eso mismo volvíamos a volver a comprar y a seguirles apoyando de manera mensual.



- Me imagino que no tiene datos de cuál fue la cantidad que se recuperó con esas cuotas.

- No, mi reina. Ya no estoy allá. No tengo ese dato preciso. Te mentiría, la verdad.