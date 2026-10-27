$!Gasta Zoológico de Culiacán $2.2 millones más de lo que ingresa

El Zoológico de Culiacán gastó 2 millones 248 mil pesos más de lo que ingresó entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con su avance financiero del tercer trimestre.
Durante los primeros nueve meses del año, el organismo reportó ingresos por 5 millones 912 mil pesos, mientras que sus gastos ascendieron a 8 millones 161 mil pesos.
Es decir, el dinero que recibió en ese periodo no fue suficiente para cubrir sus gastos y terminó con un saldo negativo de 2.2 millones de pesos.
La situación contrasta con la del mismo periodo de 2025, cuando el zoológico registró ingresos superiores a sus gastos y cerró con un saldo positivo de 3 millones 487 mil pesos.
Bajan ingresos y aumentan gastos
El cambio ocurrió porque los ingresos totales disminuyeron 41.5 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, cuando sumaron 10 millones 111 mil pesos.
En contraste, los gastos aumentaron 23.2 por ciento, al pasar de 6 millones 624 mil 79 pesos en los primeros nueve meses de 2025 a 8 millones 161 mil 330 pesos en el mismo lapso de 2026.
Uno de los incrementos más notorios se registró en los pagos por servicios generales, que pasaron de un millón 942 mil 260 pesos a 4 millones 33 mil 20 pesos, más del doble que el año anterior.
En cambio, el gasto en nómina disminuyó de 2 millones 16 mil 474 pesos a un millón 437 mil 537 pesos, mientras que el destinado a materiales y suministros bajó de 2 millones 648 199 mil pesos a un millón 878 mil 204 pesos.