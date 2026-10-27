$!Gasta Zoológico de Culiacán $2.2 millones más de lo que ingresa

El Zoológico de Culiacán gastó 2 millones 248 mil pesos más de lo que ingresó entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con su avance financiero del tercer trimestre.

Durante los primeros nueve meses del año, el organismo reportó ingresos por 5 millones 912 mil pesos, mientras que sus gastos ascendieron a 8 millones 161 mil pesos.

Es decir, el dinero que recibió en ese periodo no fue suficiente para cubrir sus gastos y terminó con un saldo negativo de 2.2 millones de pesos.

La situación contrasta con la del mismo periodo de 2025, cuando el zoológico registró ingresos superiores a sus gastos y cerró con un saldo positivo de 3 millones 487 mil pesos.