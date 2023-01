CULIACÁN._ Con corte al viernes 27 de enero, el Gobierno de Sinaloa erogó 7.5 millones de pesos para indemnización de propietarios que perdieron sus vehículos a causa de robo durante la jornada del 5 de enero, fecha en la que diferentes hechos violentos se reportaron en el estado tras la captura de Ovidio Guzmán López.

En total se concretaron las indemnizaciones de 73 vehículos particulares y 12 unidades de transporte público, informó el Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez.

“Al día viernes de la semana concluida se entregaron apoyos a un total de 73 personas, por igual número de vehículos, lo cual suma una cantidad de 5 millones 221 mil 484 pesos”, desglosó el funcionario estatal.

“A su vez importa señalar que están revisados los expedientes de otros 12 vehículos, cuyos cheques y apoyos serán entregados el día de mañana (martes) por la cantidad de 2.2 millones de pesos. Estos 12 vehículos son vehículos del transporte público, lo cual implica que la suma de vehículos será alrededor de 85 vehículos y el importe de los apoyos será alrededor de 7 millones y medio”.

Después de la captura de Ovidio Guzmán López, el pasado 5 de enero, civiles armados despojaron más de 250 vehículos, que fueron incendiados en diferentes puntos del estado para bloquear vialidades, de acuerdo a cifras reveladas por la autoridad estatal.

Ante ello, el 12 de enero el Gobierno de Sinaloa emitió una convocatoria para las personas que fueron víctimas de estos incidentes y que no cuenten con un seguro que cubra los daños.

El documento que contenía el protocolo de operación del apoyo detallaba que la ayuda sería de manera económica con el 80 por ciento del valor total del vehículo que se desprenda de la Guía Oficial del Mercado Automovilístico Mexicano, teniendo un límite de 200 mil pesos mexicanos.

Si bien el acuerdo establecía que el trámite podría realizarse del 12 de enero al 20 de enero, el Gobierno de Sinaloa continuaba analizando solicitudes la semana pasada.

“Ya se recogieron todas las solicitudes, había una fecha límite el día 20 de enero, se hizo el análisis, quedaría por ahí el vehículo de una persona que abordó al gobernador y que por cuestión de horas no entró su solicitud, cumple todos los demás requisitos, pero en general el programa estaría concluido con la temporalidad acordada, no se ve la necesidad de generar un nuevo acuerdo porque en general los vehículos que no cumplen con los requisitos son por razones, digamos, no son dispensables”, explicó Inzunza Cazares.

El pasado 23 de enero, el Gobierno del Estado ofreció cifras del avance del programa extraordinario, que detallaban que se habían erogado 2 millones 497 mil 372 pesos para atender 48 solicitudes de indemnización.

En ese momento, entre la lista de indemnizaciones, difundidas por el Gobierno de Sinaloa, se encontraban un Honda Civic Turbo del 2017 cuya indemnización ascendió a los 200 mil pesos, y un Chrysler Sebring de 2004 al que se le apoyó con 8 mil 350 pesos.

El Gobernador Rubén Rocha Moya reveló que hay dos casos de personas que se han acercado a él de manera de presencial para solicitar una ampliación del periodo de atención al programa.

Ante ello Rocha Moya señaló que habrá de analizarse lanzar un nuevo acuerdo.