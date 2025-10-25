$!Gasto en sueldos de UAdeO crece $55 millones en un año y ahora pide rescate financiero

CULIACÁN._ Del segundo trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2025, la Universidad Autónoma de Occidente elevó sus gastos en sueldos y prestaciones a personal en 55 millones de pesos, al mismo tiempo que ha invertido menos recurso en bienes y mantenimiento; y recientemente pidió apoyo del Congreso del Estado de cara a 2026.

Según los estados financieros de la institución, al segundo semestre de 2025 tuvo gastos totales por 457 millones 152 mil 106.30 pesos, de los cuales 401 millones 515 mil 266.35 se fueron en servicios personales, es decir, el 87.8 por ciento de sus gastos, cuyo rubro incluyen sueldos y prestaciones.

En la comparación con el mismo periodo de 2024, hasta la mitad del año gastó 404 millones 841 mil 130.38 pesos en total, de los cuales 345 millones 613 mil 647.14 correspondieron a los servicios personales, el 85.3 por ciento de su ejercicio.

Representó que de un año a otro, la universidad aumentó sus gastos en sueldos y prestaciones de trabajadores en 55 millones 901 mil 619.21 pesos.

En contraste, otros apartados como los servicios generales, que contemplan gastos en servicios para funcionamiento y mantenimiento, disminuyeron del segundo trimestre del 2024 respecto al de 2025. Pasó de 41 millones 733 mil 958.87 en 2024, a los 36 millones 805 mil 125.16 pesos en servicios generales durante la mitad de 2025.

Sobre el gasto en materiales y suministros, este registró un ligero aumento, de 17 millones 493 mil 524.37 pesos hasta mediados de 2024, a los 18 millones 831 mil 693.79 en 2025.

Por otro lado, los ingresos de la casa lince tuvieron una reducción de los 528 millones 578 mil 162.30 pesos al segundo trimestre de 2024, mientras que para el mismo lapso del 2025 captó 527 millones 87 mil 107.98 de pesos.