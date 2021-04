El inicio de la vacunación del sector educativo en cinco entidades del país es un hecho muy acertado y de gran esperanza que permite al personal docente tener la garantía de preservar su salud al momento de regresar a las aulas, señaló Juan Eulogio Guerra Liera.

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, destacó que este es un paso importante con lo que está más cerca el visualizar un regreso a mediano plazo a las clases presenciales.

Entrevistado por Radio UAS, y cuya señal se transmitió a través de las diferentes plataformas virtuales de la institución, la máxima autoridad universitaria manifestó que, en el caso de Sinaloa, la aplicación del biológico contra el Covid-19 en este sector, se estará llevando a cabo de acuerdo a la calendarización hecha por el Gobierno federal del 12 al 18 de mayo, por lo que es necesario estar registrado en los diferentes padrones que se han abierto para que sean tomados en cuenta.

Apuntó que en el caso de la UAS son ya 12 mil universitarios los que, de manera voluntaria, se han registrado en el padrón institucional de vacunación, mismo que está ya en manos del Gobierno Federal y de la Secretaría de Educación Pública, a través del subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez.

“Hay que decirlo, los padrones no son propiedad de nadie, nadie puede decir que quien no esté apuntado en un padrón no será vacunado, la única diferencia es que, si atendieron el llamado de darse de alta en un padrón, serán los primeros que estén considerando en el turno para ser vacunados. Consideramos, con base en nuestra autonomía, que colaboraríamos y además aligeraríamos el trabajo para la vacunación si la Universidad Autónoma de Sinaloa creara su propia plataforma y entregáramos, comprometidos, el número de universitarios, docentes y no docentes que aspiran a ser vacunados, y ya comentaba que son un poco más de 12 mil universitarios activos, jubilados, académicos y administrativos que hoy están en ese padrón”, puntualizó.

En la espera de que se llegue la fecha que se ha dado para la vacunación en Sinaloa del sector educativo, Guerra Liera expuso que se mantendrá la comunicación con el Gobierno Federal para que ninguno de los universitarios que han dispuesto ser vacunados, queden fuera de ello.

“Esto nos permite decir que estamos listos para coadyuvar en este programa de vacunación, con nuestros brigadistas, seguir haciendo equipo con el IMSS con el doctor Rafael López Ocaña, con el ISSSTE con Marcial Silva, con el Sector Salud del Gobierno del Estado con Efrén Encinas Torres, con el Delegado Federal Jaime Montes, con el componente militar, con la Marina, que han estado muy al pendiente de seguir haciendo equipo para vacunar y llevar esa posibilidad a los demás subsistemas”, destacó.

El Rector de la UAS en la entrevista hizo un llamado a los maestros sinaloenses en general que no se han registrado en los padrones de vacunación, a que lo hagan, dado que recibir la vacuna contra el Covid-19 es elemental para todos, no solo para que se reactiven actividades como la de la educación, sino para tener una buena salud.

Señaló que en relación al registro de los trabajadores universitarios en el padrón de vacunación que se abrió específicamente para la institución, aún se puede hacer el trámite, ya que se mantiene abierto en el portal de personal de la UAS siia.uasnet.mx/empleado para que se den de alta si así lo desean.

En tema por separado, el doctor Juan Eulogio Guerra Liera también comentó sobre la reciente promulgación de la Ley General de Educación Superior en el Diario Oficial de la Federación.

“Se mantiene y se respeta la autonomía, se asume la gratuidad de la educación en el nivel superior y también la universalidad en lo que es el ingreso de quienes aspiran en ese medio con las condiciones que las universidades marcan, la documentación y una serie de cuestiones más, probablemente lo que quedó a deber es que no especifica el monto en el presupuesto que garantice cómo lo que se dejará de cobrar en las universidades, lo estarán recibiendo de manera subsidiaria, al margen del subsidio ordinario, un subsidio que permita retomar lo que se dejará de ingresar por aspecto de colegiaturas e inscripción”, reconoció.

Guerra Liera recordó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador había planteado que para el 2024 el 100 por ciento del nivel superior fuera gratuito y tuviera una matrícula total, panorama que el Rector, dijo, se ve complicado debido a que para el 2020, cuando aún no estaba aprobada esta ley, se requería un monto de 18 mil millones de pesos, y se aprobaron solamente 300 millones.

“Para este año no se aprobó un monto del 2020 para el 2021, lo que significa que el monto que está disponible para avanzar en la gratuidad, va a depender de lo que se le asigne en el PEF cada año, será una discusión entre diputados federales, y si ahí se asigna una cantidad menor, de esa manera está paulatinamente estará mucho más allá del 2024 la posibilidad de que se implemente de manera general la gratuidad y la universalidad”, opinó.