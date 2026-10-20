Generación de empleo es el principal reto económico de Culiacán: Sedecom

La generación de empleo es el principal reto económico que enfrenta Culiacán, reconoció Janet Faviola Tostado Noriega, secretaria de Desarrollo Económico municipal, luego de que la capital sinaloense registrara 9 mil 855 trabajadores formales menos de enero a septiembre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2025.

La funcionaria señaló que, además de las variaciones cíclicas del empleo agrícola, otros sectores como el comercio y la construcción también han registrado disminuciones.

“El tema del empleo es el principal reto que nuestra ciudad está enfrentando. Obviamente, no podemos perder de vista la ciclicidad que el empleo en el sector agrícola también, pues en base a esos ciclos nos pegan en ciertos meses, pero aún así, bueno, sectores, comercio, construcción, que también se han visto afectados en una disminución”, expresó.

Culiacán pasó de un promedio de 261 mil 278 trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social entre enero y septiembre de 2025 a 251 mil 892 en el mismo periodo de 2026.

La disminución de la capital sinaloense fue la mayor entre los municipios de Sinaloa, de acuerdo a un informe realizado por el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa.

En el mismo lapso, 16 de los 18 municipios del estado registraron bajas, mientras que la entidad acumuló una reducción de 12 mil 521 trabajadores asegurados, equivalente a 2.1 por ciento.

Ante este panorama, Tostado Noriega indicó que la dependencia municipal mantiene acercamientos con empresas para vincular a quienes buscan trabajo con negocios que tienen puestos disponibles.

Como parte de estas acciones, el viernes 23 de octubre se realizará una jornada de empleo con Grupo Panamá, empresa sinaloense que ofrecerá poco más de 160 vacantes.

La actividad se llevará a cabo en el Polideportivo Juan S. Millán, de las 9:00 a las 15:00 horas. La mayoría de las oportunidades serán para puestos operativos, relacionados con las actividades de alimentos y servicios de la empresa.

La secretaria añadió que el Ayuntamiento realiza hasta dos jornadas de este tipo por mes y adelantó que a principios de noviembre se prevé otra actividad con una empresa que ofrecerá vacantes operativas y administrativas.