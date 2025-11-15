Culiacán
|
Manifestación

Generación Z toma las calles en marcha por la paz y contra la violencia en Culiacán

Jóvenes y ciudadanos realizaron una marcha desde la Catedral hasta el Palacio de Gobierno para exigir alto a la violencia y visibilizar a las personas desaparecidas
Ubaldo Robles |
15/11/2025 17:23
CULIACÁN._ Jóvenes que integran la llamada Generación Z realizaron este sábado la Marcha por la Paz en Culiacán, para exigir una solución a la violencia por la que atraviesa el País.

La marcha, que inició alrededor de las 16:30 horas, recorrió varias calles del Centro de la ciudad.

El punto de partida de la manifestación fue la Catedral Basílica de Nuestra Señora de Rosario, para culminar en el Palacio de Gobierno.

El movimiento ciudadano de este sábado se caracterizó por gritos en relación a las personas desaparecidas, la violencia y el miedo de las personas por salir a las calles.

En la manifestación se aclaró en reiteradas ocasiones que se trata de un movimiento apartidista y no tiene ninguna relación con la política, aceptando solo a los ciudadanos de diferentes grupos sociales y causas humanitarias que se sumaron a la protesta.

