$!Manifestación de Generación Z une a jóvenes, madres buscadoras y activistas contra la crisis de violencia en Culiacán

CULIACÁN._ Más de un centenar de jóvenes, madres buscadoras, activistas y sociedad civil integraron la manifestación de la Generación Z este sábado en Culiacán, para pedir solución a la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa y el País. Esta movilización, que arrancó a las 16:30 horas desde la Catedral, y de manera simultánea en Mazatlán y Los Mochis, se sumó a las manifestaciones nacionales que se realizaron durante la jornada de este sábado 15 de noviembre. Desde Sinaloa, los manifestantes apuntaban hacia las estrategias en materia de seguridad implementadas por el Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo; y el estatal, por Rubén Rocha Moya, que no han brindado soluciones al conflicto que estalló desde septiembre de 2024. Así como, mensajes de apoyo al municipio de Uruapan, en Michoacán por el asesinato de su Alcalde, Carlos Manzo.









La multitud coreaba “México escucha Culiacán está en la lucha”, “Carlos no murió, el gobierno lo mató”, “Viva la libertad”, “Fuera Rocha”, “Fuera Claudia”, “No somos bots”, “Queremos Paz” y “Seguridad”. La bandera del anime One Piece fue el estandarte de la manifestación, haciendo alusión a un símbolo de revolución replicando los movimientos sociales ocurridos en Nepal, así como las protestas de Madagascar.

Previo al inicio de la manifestación, el vocero del movimiento en Culiacán, quien pidió omitir su nombre por motivos de seguridad, negó cualquier vínculo con partidos políticos y pidió a los asistentes que pertenecieran a alguno de ellos mantenerse al margen, al tratarse de una causa totalmente apartidista.









En ese sentido, cuestionó que ningún partido político haya resuelto las problemáticas relacionadas con inseguridad, empleo y crisis hospitalaria en México. “Mucha gente fuimos engañados por Morena, y también por los que votaron por el PRI o el PAN pensando que habría un cambio, y no lo hubo”, dijo. “No somos de derecha. Estamos a favor de Palestina, de la comunidad LGBT+, y cualquiera que tenga hambre de justicia puede venir a la manifestación”.











UNA MANIFESTACIÓN CONVOCADA DESDE APLICACIÓN La movilización fue encabezada por jóvenes que se organizaron desde la plataforma Discord, una aplicación gratuita de comunicación que permite a los usuarios crear o unirse a comunidades en línea llamadas “servidores” para interactuar mediante chat de texto, voz y video. “Yo vengo en representación de todo lo que ha pasado este año en Culiacán referente a la ola de violencia”. “Muchos de los jóvenes ahorita no están debido a la situación en Culiacán, que es muy difícil. Sabemos que manifestarse aquí es símbolo de muerte, o al menos de amenazas de parte del gobierno”, manifestó otro de los voceros en la ciudad, quien prefirió mantener el anonimato.



CIERRAN LA CALLE PRINCIPAL La movilización fue escoltada por patrullas y motopatrullas de la policía de Tránsito Municipal. Sin embargo, la primera parte del recorrido se realizó sobre la banqueta, y al arribar al Ayuntamiento de Culiacán decidieron tomar toda la avenida. “Queremos paz. Queremos paz”, gritaban a las afueras del Palacio Municipal. En cada espacio, por medio de megáfonos compartían información contenida dentro de fichas de búsqueda de personas desaparecidas tanto en Sinaloa como en el País. A las 17:00 horas arribaron al Palacio de Gobierno donde con pancartas y consignas expusieron la situación de la ciudad y el País. Además, se abrió cedió el uso del megáfono a quien quisiera relatar el motivo por el cual marchó este día. Algunos otros, colocaron veladoras en forma de recuerdo a sus familiares ausentes, víctimas de la violencia.



VÍCTIMAS EN LA MARCHA María, nombre ficticio, se unió a la marcha no porque pertenezca a la Generación Z, sino por ser víctima directa de la crisis de seguridad en Sinaloa. “Salimos porque tenemos que salir a trabajar, porque tenemos que hacer una vida pero, salimos con miedo”, dijo. A ella, la justicia no ha llegado y la buscan en cada marcha a la que asisten. “Pero es imposible pues sabemos cómo está el gobierno”, señaló. “También pienso que como ha habido muchas marchas y no ha pasado nada, sigue todo igual... pero es una lucha que tenemos que seguir porque es muy difícil vivir en Culiacán así”.