General Julio César Islas Sánchez se integra a Mesa de Seguridad previo a asumir mando militar en Culiacán

El General de Brigada Julio César Islas Sánchez participó este martes 19 de mayo en la Mesa de Seguridad estatal, informó la Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde.

Durante una entrevista realizada en Villa Juárez, Navolato, señaló que en la reunión se reiteró la coordinación entre autoridades federales, estatales y las Fuerzas Armadas para reforzar las acciones de seguridad en la entidad.

Bonilla Valverde indicó que la estrategia conjunta continuará desarrollándose entre los distintos órdenes de Gobierno con el objetivo de fortalecer las labores en beneficio de la población sinaloense.

Respecto al relevo en la Novena Zona Militar, explicó que se trata de un movimiento interno realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Julio César Islas Sánchez sustituirá en el cargo a Santos Gerardo Soto, quien asumió la comandancia el 1 de agosto de 2025, después de la gestión de Porfirio Fuentes Vélez, quien había rendido protesta en 2023.

La Gobernadora agregó que hasta el momento no se le ha informado la fecha en la que se realizará la ceremonia oficial para la toma de protesta del nuevo comandante militar.