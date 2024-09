CULIACÁN._ El General Jesús Leana Ojeda, comandante de la Tercera Región Militar, pudo haber equivocado su discurso al referirse que la seguridad del estado dependía de los grupos delincuenciales, dijo el Secretario de Seguridad en Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez.

A pregunta expresa sobre si compartía la postura del comandante, el Secretario de Seguridad mencionó que de acuerdo a su impresión el militar no desestimaba la labor de las fuerzas militares.

“Mi comentario podría ser hacia una gran persona, un gran amigo, un gran general conocido desde hace tiempo en las fuerzas armadas y creo que en algún momento alguno de nosotros o a cualquiera podemos tener un resbalón porque es muy normal cuando tenemos una cuestión improvisada como ahorita estemos pensando en lo que vamos a decir y se nos salgan otras palabras, la realidad es que hemos estado trabajando desde que yo llegué aquí las fuerzas de los tres niveles de Gobierno en el mismo despliegue, en la misma actividad”, dijo.

En una conferencia de prensa presidida por Leana Ojeda, el comandante mencionó que la seguridad del estado no depende de las fuerzas de seguridad, sino de la decisión de los grupos militares para poner un cese a sus enfrentamientos.

En cuanto a los hechos violentos registrados en Sinaloa la noche del 16 de septiembre, en la comunidad de El Atorón en Eldorado, el Secretario de Seguridad señaló que no fueron localizados cuerpos o personas heridas.

“Se tuvo la confirmación por parte del Síndico, autoridad local, de 7 vehículos con impacto de arma de fuego de los cuales 3 estaban incendiados, es todo lo que tenemos. De ahí cualquier información que haya no la podemos confirmar, no hubo cuerpos, no se confirmó ningún herido, lo único que tuvimos conocimiento por parte del Síndico fueron esos 7 vehículos con impactos de arma de fuego”.

Sobre la situación general de seguridad que atraviesa el estado el funcionario mencionó que estaba controlada en ciertos elementos, pero no en su totalidad.

“Podríamos decir que hasta cierto punto, cierta situación, en gran parte está controlada. Digo gran parte porque para decir la totalidad nos falta poquito todavía”, dijo.