General Sinuhé Téllez López asume la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa

El General Brigadier de Estado Mayor Sinuhé Téllez López rindió protesta este lunes como nuevo Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en un acto encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya, tras la salida del General Óscar Rentería Schazarino.

El nuevo funcionario asume la responsabilidad de encabezar la estrategia de seguridad pública en la entidad, en un contexto en el que se mantienen operativos coordinados entre corporaciones estatales y fuerzas federales.

Previo a su designación, Téllez López se desempeñaba como Comandante del 110 Batallón de Infantería con sede en San Ignacio, cargo que asumió el 21 de agosto de 2025 durante una ceremonia encabezada por la Novena Zona Militar.

Desde esa posición tenía bajo su responsabilidad la jurisdicción operativa en los municipios de Cosalá, Elota y San Ignacio.

El militar ingresó al Heroico Colegio Militar el 1 de septiembre de 1991, donde cursó la formación como oficial del Ejército Mexicano.

A lo largo de su trayectoria dentro de las fuerzas armadas ha ocupado diversos cargos operativos y de mando.

Entre ellos destacan su desempeño como comandante de sección en el 33 Batallón de Infantería en Torreón, Coahuila; comandante de compañía en el 53 Batallón de Infantería en Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas; y segundo comandante en el 59 Batallón de Infantería en el Estado de México.

También fue jefe de cuartel en la Novena Zona Militar con sede en Culiacán, además de desempeñar responsabilidades estratégicas dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre ellas jefe de la mesa de intersección terrestre en operaciones contra el narcotráfico del Estado Mayor Conjunto y jefe de la sección tercera de operaciones del cuartel general de la Quinta Región Militar en Jalisco.

En su carrera militar también se ha desempeñado como instructor en la Escuela Superior de Guerra, ayudante del secretario de la Defensa Nacional, comandante de la Policía Ministerial Militar y agregado militar en la embajada de México en Alemania.

En su formación académica cuenta con licenciatura en Administración Militar, así como maestrías en Dirección Estratégica y en Seguridad Nacional.

A lo largo de su trayectoria ha recibido diversas condecoraciones, entre ellas reconocimientos por perseverancia en distintas clases, mérito en la campaña contra el narcotráfico, servicio distinguido en la Legión de Honor y participación en el Plan DN-III.

Con su nombramiento, Téllez López queda al frente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y de la coordinación de las acciones de seguridad en Sinaloa.