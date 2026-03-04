Gestiona alcalde de Culiacán gestiona regularización de predios; prevén mil escrituras para familias

Para dar seguimiento a predios en regularización, un paso que permitirá superar los rezagos de las colonias El Diez, Bachigualato, López Mateos, Loma de Rodriguera y El Barrio, el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, se reunió con Víctor Guzmán Dagnino, director del Instituto Nacional del Suelo Sustentable.

El Alcalde informó que el objetivo es brindar certeza jurídica a las familias que por años han esperado la regularización de su patrimonio.

Explicó que se sostuvo una reunión de trabajo para revisar avances en coordinación con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, instancia responsable de regularizar muchos predios que originalmente fueron suelo federal y que, por falta de gestión o seguimiento en su momento, dejaron a numerosas familias en espera de sus escrituras.

“Ahora estamos haciendo un acompañamiento muy puntual de estos proyectos”, señaló el Alcalde.

Gámez Mendívil recordó que el año pasado se logró la entrega de un número importante de escrituras en el sector de Amapas, por la zona del Bicentenario rumbo a la salida hacia Tepuche, lo que permitió dar certeza jurídica a decenas de familias.

El Alcalde adelantó que se prevé que para la tercera semana de marzo el director del INSUS visite Culiacán, a fin de realizar de manera presencial la entrega de escrituras en las colonias mencionadas.

En total, se estima la entrega de alrededor de mil escrituras en los polígonos que actualmente registran avances, fortaleciendo con ello el patrimonio de las familias culiacanenses.