Gestiona Gámez Mendívil proyecto de ‘Territorios de Paz’ para Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO._ El Gobierno de Culiacán está haciendo la gestión para concretar en el Municipio el proyecto “Territorios de Paz”, con una inversión federal de al menos 20 millones de pesos.

El Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil sostuvo una reunión en la Subsecretaría de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la Ciudad de México, donde se acordó impulsar este proyecto.

“Territorios de Paz”, explicó en un comunicado, es un programa que impulsa la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo para abrir y promover espacios destinados a la educación, el deporte y la cultura.

Gámez Mendívil explicó que estos centros comunitarios contemplan áreas deportivas como multicanchas techadas, cancha de fútbol, trotapista, cancha de frontón, espacios culturales y de atención a la salud mental, senderos iluminados, además de áreas para bachillerato.

“Los funcionarios federales visitarán la capital en los próximos días para supervisar áreas de factibilidad. Es una buena noticia porque es claro que Culiacán es prioridad para la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; estamos agradecidos por este impulso a espacios para los jóvenes, que estarán a disposición de toda la ciudadanía”, expuso.

Juan de Dios Gámez Mendívil recordó que actualmente Culiacán desarrolla, como parte de esa política del Gobierno de la República, el Sendero de Paz en el Bulevar Agricultores, que incluye una cancha de fútbol con pasto sintético, senderos iluminados, canchas de voleibol y básquetbol, entre otros espacios de recreación y formación.

Puntualizó que estas obras contribuirán a la construcción de una cultura de paz, como lo han hecho esfuerzos realizados mediante actividades como la Feria Internacional del Libro, así como las acciones derivadas de acuerdos con instituciones como la UAS, la UAdeO y organismos como el Centro de Capacitación Cinematográfica y Estudios Churubusco.



Se reúne con Senador Ignacio Mier

En su visita en la Ciudad de México, el Alcalde de Culiacán sostuvo, en una segunda reunión, un encuentro con el Senador Ignacio Mier Velazco, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

En este encuentro conversaron ampliamente sobre la importancia de fortalecer alianzas de gestión para el futuro de la capital de Sinaloa.