Gestiona Gobierno de Sinaloa con CFE altos costos y fallas en servicio

Ante quejas por altos cobros y fallas en el suministro eléctrico, el Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya aseguró que su administración ya interviene con la Comisión Federal de Electricidad para revisar la situación.

El Mandatario estatal indicó que el tema ya se atiende directamente con la CFE, incluso mediante una videoconferencia a nivel nacional encabezada por la Secretaría de Finanzas.

“Sí, vamos a hablar, es más ahorita se quedó el secretario de finanzas va a tener una videoconferencia con la CFE a nivel nacional y estamos viendo ahorita el tema”, afirmó.

Aunque señaló que no ha recibido quejas de manera personal, reconoció que sí existen inconformidades ciudadanas que están siendo canalizadas.

En cuanto a reportes de comunidades donde no se revisan medidores o no llega el servicio, Rocha Moya admitió que las condiciones de seguridad pueden influir en la operación.

“Todo eso que tiene que ver con el tema de la violencia, nosotros siempre estamos preparados para el operativo de seguridad nos dice dónde hay lugares que no está llegando la energía y estamos tomando medidas”, explicó.

El gobernador sostuvo que su administración busca facilitar las condiciones para que el servicio eléctrico se preste con normalidad, mientras continúan las gestiones.