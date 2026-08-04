Gestiona Gobierno de Sinaloa subsidio a la tarifa eléctrica para 2027; CFE anuncia apoyo para 51 mil usuarios

El Gobierno de Sinaloa mantiene gestiones con la Secretaría de Hacienda para garantizar el subsidio a la tarifa eléctrica durante 2027, informó la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde.

Señaló que las negociaciones continúan de manera coordinada con la Secretaría de Finanzas del Estado y autoridades federales, luego de diversas reuniones para construir un acuerdo que permita mantener el beneficio para los usuarios sinaloenses.

“Estamos trabajando con Gobierno del Estado, con Hacienda, con el Secretario de Finanzas para que se logre el subsidio para el año que viene”, expresó.

Bonilla Valverde reconoció que el tema ha generado inquietud e incluso manifestaciones de ciudadanos, pero aseguró que las gestiones no se han detenido y que el Gobierno estatal continúa dando seguimiento a las demandas relacionadas con el costo de la energía eléctrica.

Como parte de esos avances, informó que la Comisión Federal de Electricidad comunicó recientemente un nuevo apoyo que beneficiará a 51 mil sinaloenses en materia de servicio eléctrico, aunque no precisó los alcances del programa.

La Gobernadora sostuvo que el objetivo es mantener los apoyos para disminuir el impacto económico que representa el consumo de energía eléctrica para las familias del Estado.