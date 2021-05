Gloria González, candidata del PT a la Gubernatura, declina a favor de Mario Zamora

La abanderada del Partido del Trabajo para la Gubernatura del estado, Gloria González Burboa, reconoció que no tiene la preferencia al voto para estas próximas elecciones y declinó a favor del candidato de la alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum.

“Quiero ver crecer y desarrollarse a mi querido estado, pero también soy una mujer realista, estoy consciente que a unos días de la elección las preferencias electorales no me favorecen, por lo mismo y porque quiero lo mejor para mi pueblo, he tomado la dura y difícil decisión de no continuar con mi aspiración de ser la siguiente gobernadora de Sinaloa”, comentó.

La abanderada por el Partido del Trabajo dijo que el bien mayor es la gente, en la que ve una preocupación de que un gobierno autoritario podría tomar el control de la entidad, y que eso es algo que definitivamente no acepta.

“Necesitamos un Gobernador que defienda a su gente, no uno que prefiere quedar bien con el centro, a quien desde allá toma decisiones irresponsables”, dijo.

“Hoy lo digo claro, que estoy convencida de que Mario Zamora es un candidato que sacará adelante a mi estado y velará por mi gente y he tomado la decisión de otorgarle mi pleno respaldo”.

González Burboa señaló que ha pedido al candidato que retome su agenda de gobierno y que la haga suya, y que él en varios rubros ha aceptado llevarla a los hechos.

Hacia la dirigencia local del PT, hizo un reclamo y exigencia para que nunca vuelvan a ser secuestrados, ya que dijo los partidos políticos no deben ser un negocio personal, sino un instrumento democrático para el pueblo.

Hizo un llamado al voto inteligente y útil a favor de Mario Zamora, ya que votar por él es votar por Sinaloa.

Exhortó a la sensatez de otros candidatos para que se sumen en pro de los intereses del estado.

La abanderada del PT señaló que esta declinación no es oficial ante el IEES y que tampoco fue algo que comunicó a su dirigencia local ni nacional.

Por lo que manifestó que no tuvo ningún respaldo moral y económico por parte del dirigente estatal, ya que detalló que a ningún candidato de los 18 municipios les ha dado la cara desde el inicio de campaña.

“Hemos transitado solos, sin apoyo, si el apoyo económico no llegó, mínimo tendríamos el apoyo moral fuéramos caminando en otras condiciones”, comentó.

Detalló que otros candidatos también se sumaron a esta decisión, los cuales no dijo nombres, pero mencionó son de Salvador Alvarado, Navolato, Rosario y que se irán a favor de Zamora Gastélum y a favor de Sinaloa.