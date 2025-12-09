Gobernador anuncia distribución total del crédito estratégico para Sinaloa

El Gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que el crédito aprobado por el Congreso del Estado será distribuido en su totalidad y los 20 municipios del estado recibirán recursos para obra pública.

También señaló que la estrategia de financiamiento busca, además de generar infraestructura, liberar presupuesto estatal para afrontar importantes compromisos de deuda, como la capitalización del fondo del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.

Rocha Moya indicó que en enero iniciarán mesas de trabajo donde participarán presidentes municipales y diputados con el fin de localizar y responder a las demandas de la sociedad.

“El crédito lo vamos a discutir y distribuir en todo el estado, los 20 municipios van a tener obra con ese recurso. Quiero que participen las y los presidentes municipales y las y los diputados en la localización de aquellas cosas que demanda la sociedad”, señaló Rocha Moya.

Las obras que más se solicitan son las de pavimentación y drenaje, seguidas por las de agua potable, no obstante, el recurso también se destinará a la construcción de Senderos de Paz en áreas desoladas para mejorarlas.

“Hay varios parques, particularmente el norte, El Fuerte, toda esa parte, nos están solicitando. Vamos a atender esas cosas que son del inmediato interés de la sociedad”, comunicó.

La lista de obras se espera tener en la primera parte del año entrante, sin embargo, la acción no puede comenzar antes de que el crédito entre en vigencia en 2026.

Rocha Moya compartió que la Secretaría de Hacienda ya revisó y autorizó el crédito, aún se requieren ajustes y la realización de licitaciones con los bancos que prestarán el dinero, adicionalmente, una segunda parte del crédito anterior que es de aproximadamente 670 millones de pesos, empezará a aplicarse en enero para obras específicas.

El Gobernador aclaró la gestión de la deuda y el uso del crédito.

Anunció que el material, obra y equipamiento de los penales se trasladaron para ser cubiertos por el nuevo crédito, esta acción estratégica tiene como fin liberar recursos del presupuesto de seguridad para abonar a las deudas existentes, como las que se tienen con el Servicio de Administración Tributaria, el IPES y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa.

El próximo año, el gobierno estatal tiene la obligación de depositar 500 millones de pesos al fondo de pensiones del IPES, el cual se encuentra descapitalizado y el depósito es crucial, pues el fondo debe capitalizarse para que pueda generar la rentabilidad financiera para la que fue diseñado por actuarios.

“Al fondo IPES, que es de pensiones, entrando el año estoy obligado a depositarle 500 millones de pesos, de esos los estoy tratando de arrastrar del recurso que nosotros vamos a ahorrar”, compartió.