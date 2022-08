Gobernador asiste a inicio de clases en la UAS; ‘yo con el rector no tengo confrontaciones’, dice

“Yo con el rector no tengo confrontaciones”, expresó el Gobernador Rubén Rocha Moya, al arribar al auditorio Autonomía Universitaria.

Abordado por los medios de comunicación, el rector Jesús Madueña Molina apenas pudo saludar al Mandatario estatal a su arribo.

Al ser cuestionado sobre si se limarían asperezas entre él y el rector de la UAS, Rocha Moya dijo que no existen confrontaciones entre ellos dos.





¿Va a limar asperezas con el Rector?

No, yo con el Rector no tengo confrontaciones.





Pero le ha hecho varios señalamientos y ahora ya viene como amigo al inicio de ciclo.

No mira, yo soy Gobernador y vengo a la inauguración del curso y soy amigo y tengo diferencias en muchas cosas con muchos, no solamente, en general.

No quieran amarrar navajas.





¿Viene en plan de amor y paz con el Rector?

Vengo en plan de amor con la Universidad.

Después de transitar hacia la entrada del auditorio, el Gobernador se tomó el tiempo de saludar de mano y darse un abrazo con el Rector, para después ingresar al auditorio en donde se daría inicio al ciclo escolar 2022-2023.