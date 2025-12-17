Gobernador confirma balaceras y despliegue de fuerzas federales en Escuinapa

Un enfrentamiento entre civiles armados, registrado la mañana de este miércoles en el municipio de Escuinapa, generó bloqueos carreteros, quema de vehículos y la movilización de corporaciones de seguridad estatales y federales, confirmó el gobernador Rubén Rocha Moya. El mandatario estatal informó que el reporte del hecho se recibió mientras se desarrollaba la Mesa de Seguridad Interinstitucional, lo que activó de inmediato el despliegue de fuerzas armadas hacia la zona para contener la situación y restablecer el orden.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por el Ejecutivo, hasta el momento no se reportan personas fallecidas como resultado directo del enfrentamiento.

“Sí hubo un enfrentamiento; las fuerzas armadas acudieron al lugar. Estábamos en la Mesa de Seguridad cuando se recibió el reporte”, señaló Rocha Moya al referirse a los hechos ocurridos en el sur del estado.

Desde las primeras horas del día, habitantes de Escuinapa reportaron detonaciones de arma de fuego en distintos puntos del municipio. Los disparos comenzaron alrededor de las 7:00 horas y fueron escuchados tanto en la zona urbana como en colonias cercanas, lo que generó alarma entre la población.