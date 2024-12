Gobernador de Sinaloa acusa a medios de utilizar cifras de muertes por inseguridad para ‘vender’

El Gobernador Rubén Rocha Moya acusó que medios de comunicación manejan cifras fatales de la crisis de inseguridad con un enfoque que implica beneficio económico para las instituciones periodísticas.

El mandatario estatal reclamó que los medios de comunicación no difundan los trabajos gubernamentales para pacificar Sinaloa.

“Por eso hemos estado informando, aunque de esto solo saquen el número de muertos y no el número de decomisos, porque eso no es nota, eso no vende”, reprochó a periodistas durante su conferencia de prensa institucional La Semanera.

El Gobernador criticó las entregas periodísticas de medios nacionales que han expuesto las afectaciones financieras que representa la crisis de seguridad para el estado, pues acusó que si bien las cifras de caídas en inversión para Sinaloa sí son reales, están fuera de contexto.

“Quiero decirles, ciertamente ya se los he dicho, la inseguridad ahí sigue, ahí está todavía latente, nos mortifica pero la estamos combatiendo. Lo ha reportado el General Mérida: aprehensiones, decomisos, de municiones, cargadores”, dijo.

“Los vuelvo a invitar a aquellos que hagan investigación, periodismo de investigación, vean la hemeroteca de Sinaloa y van a ver en épocas que han habido estas detenciones cuántas aprehensiones había, cuántos decomisos había, importa mucho si realmente se metían para combatir, eso es lo que estamos haciendo, antes no”.