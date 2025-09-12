Culiacán
Inseguridad

Gobernador de Sinaloa confirma desplazamiento de 200 personas por violencia en Culiacán en la última semana

En la zona de Tepuche y Caminaguato se ha registrado la salida de familias por la violencia provocada por el crimen organizado
Belem Angulo |
12/09/2025 11:50
12/09/2025 11:50

El Gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que alrededor de 200 personas han sido desplazadas de comunidades ubicadas al norte de Culiacán debido a los hechos de violencia registrados en los últimos días.

De acuerdo con el Mandatario estatal, los pobladores afectados provienen principalmente de Caminaguato y Tepuche.

Algunos de ellos se refugiaron con familiares en la comunidad de Jesús María, mientras que otros se trasladaron hasta la capital sinaloense, informó Rocha Moya.

Aseguró que desde el primer momento se activaron acciones de atención para garantizar apoyo a las familias desplazadas.

