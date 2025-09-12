Gobernador de Sinaloa confirma desplazamiento de 200 personas por violencia en Culiacán en la última semana

El Gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que alrededor de 200 personas han sido desplazadas de comunidades ubicadas al norte de Culiacán debido a los hechos de violencia registrados en los últimos días.

De acuerdo con el Mandatario estatal, los pobladores afectados provienen principalmente de Caminaguato y Tepuche.

Algunos de ellos se refugiaron con familiares en la comunidad de Jesús María, mientras que otros se trasladaron hasta la capital sinaloense, informó Rocha Moya.

Aseguró que desde el primer momento se activaron acciones de atención para garantizar apoyo a las familias desplazadas.