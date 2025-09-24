Gobernador de Sinaloa entrega Cartilla de Derechos de las Mujeres a agremiadas del SNTE 53

Invitando a todas las mujeres a conocer y ejercer sus derechos, el gobernador Rubén Rocha Moya participó en la entrega de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, en el marco de la conferencia magistral “Agenda de libertad: Derechos de las Mujeres, legado para las nuevas generaciones”, impartida por Daniela Kareli Noris, para maestros, maestras, directores, supervisores, administrativos y padres de familias pertenecientes al SNTE Sección 53.

Acompañado del secretario general del SNTE 53, Ricardo Madrid Uriarte y la secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete, y ante más de 2 mil 300 agremiados, el Gobernador Rocha afirmó que es tiempo de que hombres y mujeres se miren como iguales para poder construir una mejor sociedad.

“Se trata de inaugurar una nueva era, la era de la mujer libre, de la mujer independiente de la mujer autónoma, de la mujer que tiene derecho a hacer lo que le parezca según sus convicciones”, dijo el Gobernador Rocha Moya.

Ricardo Madrid Uriarte, secretario del SNTE 53, señaló que la Cartilla de los Derechos de las Mujeres pretende ser una estrategia para la equidad.

“El respeto a los derechos de las mujeres no admite demoras ni excusas, es un deber ético, social que nos corresponde a todos, a los varones, a los jóvenes, a todos. Esta Cartilla que hoy entregamos será un faro que ilumine el camino de las nuevas generaciones”, precisó el líder sindical.

Asimismo, convocó a los agremiados al SNTE 53 a ser aliados en la construcción de una cultura de igualdad sustantiva que elimine barreras históricas, formas de discriminación de violencia e impulse el empoderamiento de las mujeres.

Acompañaron al Gobernador Rocha Moya, Gloria Himelda Félix Niebla, Secretaria de Educación Pública y Cultura; Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; Juan Ramón Sánchez, representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Santiago Inzunza Cazares, director de COBAES; así como maestras, maestros, jefes de sector, supervisores, directores, delegados seccionales, personal de apoyo, además de padres y madres de familia.