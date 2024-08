“Yo hablé con ella, yo le pedí como compañera de equipo, no como Gobernador, porque a mí no me corresponde pedir. Sí tengo atribuciones, hay unas causales en la Constitución para eso, pero yo quise primero verlo de manera más armónica”, admitió.

“Podría decirlo en esas palabras, pero no es que yo se la haya pedido, se la aconsejé. Ahí está la respuesta. Lo resolvimos en cinco minutos, no hubo argumentaciones y más allá, lo resolvimos. Entonces, no hay cosas adicionales, más que dijo ‘perfecto, estoy de acuerdo, yo lo acepto’”, compartió Rocha Moya.

Afirmó que esta decisión no representa una afectación al aparato de seguridad en el estado, por el contrario, sirve como un mensaje para demostrarle a la ciudadanía que trabajan en su salvaguarda.

“Como no tenemos más que la obligación de que la gente de Sinaloa se sienta segura, hay que tomar medidas que tengan ese mensaje, que estamos trabajando para darle seguridad a Sinaloa”, respondió.

Evitó posicionarse acerca de las inconsistencias señaladas por la Fiscalía General de la República, respecto a la investigación que hizo la Fiscalía local sobre la muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

En ese sentido, enfatizó que cualquier investigación que pueda desprenderse de ello, corre por cuenta de la FGR.

“Ese no me toca a mí, si tiene algún proceso o alguna investigación, eso le corresponde a la instancia investigadora. Eso lo deberá resolver la Fiscalía General (de la República) que es ahora la que tiene el caso”.

Hasta el momento, dijo, la FGR le requirió información acerca de por qué no estaba en Sinaloa el día 25 de julio, cuando ocurrieron las capturas de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, así como el asesinato de Cuén Ojeda.