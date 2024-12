Gobernador de Sinaloa rechaza idea de pedirle treguas navideñas al crimen organizado

El Gobernador Rubén Rocha Moya rechazó la idea de pedirle tregua navideña a los integrantes de los grupos delictivos, derivado de una propuesta de la Senadora morenista Imelda Castro Castro.

Castro Castro, quien en 2018 fue compañera de fórmula de Rocha Moya cuando buscaron el Senado de la República, mencionó esta semana que los grupos criminales deberían considerar una tregua en medio de la crisis de seguridad con motivo de las festividades navideñas y de Año Nuevo.

“De verdad creo yo que estas personas deberían de dar a tregua navideña mínimamente, porque ellos también tienen familia, todos tenemos familia, necesitamos por lo menos esa tranquilidad estos días para vivir con la familia en la intimidad, en la necesidad de esperar un nuevo año”, dijo la Senadora en una entrevista que ha sido replicada por medios de comunicación locales y nacionales.

El Gobernador Rocha Moya rechazó la propuesta de su ex compañera en el Senado, pues defendió que en el Estado y la Federación se trabaja mediante operativos de seguridad para contener la violencia.

“Nosotros no estamos pidiendo treguas navideñas, nosotros estamos luchando porque se acabe la inseguridad. No es un problema...nosotros como Gobierno combatimos la inseguridad, no le pedimos a los delincuentes que hagan tal o cual cosa, claro, lo correcto es que no generen violencia. Nosotros no pedimos tregua”, mencionó el Gobernador.

El miércoles el Secretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez explicó que la SSPE se mantiene realizando operativos para atender la situación de inseguridad y que no es opción la negociación con grupos criminales.

“Todo comentario que haga algún funcionario, alguna persona, para nosotros como Seguridad Pública es muy respetable, pero sí le puedo ser preciso en el sentido que corresponde a mi trabajo, a mi función: jamás vamos a negociar con los grupos delincuenciales”, dijo.

“No podemos negociar, son delincuentes y así serán tratados por la ley, como son”.