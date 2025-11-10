Gobernador de Sinaloa representa a la UAS para pedir más recurso ante Federación: Rector

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, informó que el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya gestiona ante la Federación un apoyo extraordinario que permita cubrir adeudos de la institución.

Precisó que, el Mandatario asumió la representación de la universidad con el Secretario de Educación Pública Mario Delgado.

“Ahorita no hay nada, el señor Gobernador me está ayudando en la gestión con Mario Delgado. Nosotros ya tocamos prácticamente todas las puertas y ahora, hacer equipo con las autoridades para sacar adelante”, expresó.

Madueña recordó que desde enero la universidad solicitó mil 200 millones de pesos para solventar adeudos, pero que, a raíz de esa gestión, la SEP pidió justificar la petición mediante un estudio actuarial, lo que habría derivado en una propuesta de reingeniería financiera.

“Desde enero pedimos mil 200 millones. De ahí es que en junio, nos entregaron lo del estudio actuarial y sobre eso trabajamos el tema de la ingeniería”.

Esta última fue diseñada por la administración de Madueña Molina como respuesta a la crisis de liquidez que enfrenta la UAS, evidenciada en julio pasado cuando la institución solo logró pagar el 40 por ciento de la prima vacacional y únicamente a trabajadores activos.

El plan contempla reconfigurar el esquema de jubilación, mediante la creación de un fideicomiso financiado con aportaciones quincenales de los empleados, además de reducir personal de confianza, restringir nuevas contrataciones y compactar unidades académicas y planes de estudio para optimizar recursos humanos, materiales y financieros.

El 10 de octubre, la propuesta de reingeniería financiera fue sometida a consulta interna entre la planta docente y jubilada de la UAS. El ejercicio estuvo a cargo de la Comisión de Elecciones y Consultas, que informó haber obtenido un 90 por ciento de votos a favor de los participantes.

Posteriormente, el Sindicato Único de Trabajadores de la UAS llevó a cabo una segunda consulta, el viernes 31 de octubre, para someter a votación la reforma laboral al contrato colectivo de trabajo, derivada de los ajustes contemplados en la reingeniería.

De acuerdo con los organizadores, el proceso se realizó bajo la supervisión del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, encargado de validar el desarrollo y los resultados de la votación.

Los resultados dados a conocer por el sindicato indicaron que la reforma laboral fue aprobada con más del 86 por ciento de los trabajadores sindicalizados que participaron en la consulta.

En ese sentido, Madueña detalló que la UAS entregó en la Ciudad de México la propuesta de reingeniería financiera y la documentación relacionada con la reforma laboral, las cuales ya son analizadas por el Subsecretario de Educación Superior en la SEP, Ricardo Villanueva Lomelí.

“Ahorita nosotros estamos en la gestión en México de los recursos. Ya entregamos en la el tema de la reforma laboral y de la propuesta de reingeniería. Ya la atiende Ricardo de Villanueva Lomelí. Yo lo vi la semana pasada el martes ahí en el edificio de la SEP. Ahí cuando asistimos con la Presidenta, ahí le comenté y lo vamos a ver otra vez el jueves”.