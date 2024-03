Ante los hechos violentos de las últimas horas en Sinaloa, el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, culpó a los medios de comunicación señalando que esas alertas derivan de los intereses para vender notas escandalosas.

Justificó la violencia en el Estado señalando que en Europa y Nueva York también existe y eso no ha provocado la desaparición del lugar.

”Todos lo hacen con la alarma posible para efectos de agregar, ¿por qué? porque vende eso, (...) esos intereses mueven a los que sacan notas escandalosas”, indicó.

”Sacar tanta alarma y poner a la gente de puntas no es ético, no es lo correcto, vamos confirmando las cosas, no especulen porque la especulación lo que hace es justamente tratar de evitar que la gente viva con calma, no tengan temor de nada, tenemos la capacidad suficiente en el Gobierno”.

Hasta ese momento, el Secretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, había declarado que el C4i contaba con el registro de cuatro llamadas de auxilio reportadas entre las 4:00 y las 9:30 de la mañana, en donde se señalaban presuntamente a tres familias privadas de la libertad, aproximadamente 15 personas, cinco de ellas niños.

La declaración del gobernador fue hecha frente a personal de Protección Civil, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Salud, bomberos, Cruz Roja, durante el banderazo de inicio de Semana Santa.

Al final del evento, el Vicefiscal General Dámaso Castro Saavedra confirmó que se tenían seis reportes en relación a los hechos de privación de libertad de personas en distintas colonias y poblados cercanos a Culiacán y se seguían recibiendo más.