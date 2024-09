El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reveló ser objeto de amenazas contra su integridad física en las últimas semanas.

Señaló que las manifestaciones en su contra han sido informadas por parte de su equipo de trabajo.

Señaló que además que han circulado rumores sobre su estado de salud.

“Yo procuro no leer esas cosas. Me dicen a mí que me amenazan, son amenazas que yo no sé quienes serán poniendo en riesgo mi vida, otros me amenazan diciendo que tengo un cáncer terminal. Entonces, hay muchos que quieren que me muera pero pues ese no es un problema de gusto, de tal o cual, y la responsabilidad nuestra hay que asumirla con todos los riesgos, hay que asumirla con todos los riesgos, no tengo ninguna perturbación en ese sentido, entonces como quieran, si hay amenazas en ese sentido”, dijo.

“Pero está claro que hay un conjunto de gente que quisiera que me pegara un infarto, me lo han dicho, pero nada de eso porque por fortuna estoy muy bien del corazón, no tengo azúcar, no tengo cáncer, no tengo nada. Y las otras amenazas también es una irresponsabilidad si la hacen solo para generarme temor”.