Gobernador dice que ‘mandará a la banca’ a quien tenga a Subsecretarios ‘congelados’; señala a Ruth Díaz

Si los Secretarios de su gabinete no dejan trabajar a sus Subsecretarios, ‘se irán a la banca’, advirtió el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El mandatario estatal señaló que la titular de la Sebides, Ruth Díaz, es una de ellas, así como lo era Héctor Melesio Cuén Ojeda en su cargo como Secretario de Salud.

“Es que algunos llegan y tienen, no es que yo tengo influencias con fulano y mengano y no resuelven la tarea como debiera ser, es el caso de muchos Secretarios, son Secretarios que tienen en banca a sus Subsecretarios, y bueno, lo que puede ocurrir es que los ‘vamos a meter en banca a ellos’, porque no podemos tener un aparato de dirección del gobierno, pues que no esté funcionando porque no los dejan, porque trabajan con celos y demás”, expresó.

-- ¿Qué Secretarios son los que tienen en banca a sus Subsecretarios?

“Los tenía Cuén, ya se resolvió, Ruth”.

Al ser cuestionado sobre los Secretarios que tienen congelados a sus Subsecretarios, señaló que existen varios casos.

“Hay algunos casos que sí, ahorita le hablé por ejemplo a Eneyda, ella allí sé que un subordinado, una subordinada, pues no deja trabajar a la jefa, también la jefa ahí, pero la jefa también, pero la jefa es la que manda”.