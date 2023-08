El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, tendrá un encuentro privado con el aspirante a la Presidencia por Morena, Marcelo Ebrard, quien se encuentra en Culiacán con motivo de promover su imagen de cara a las encuestas del proceso interno del partido.

“Marcelo anda aquí, ya me he comunicado con él y lo voy a ver, me voy a tomar un café con él, en privado”, comunicó en su conferencia “La Semanera” de este 21 de agosto.

“Es un proceso ya avalado por el INE, entonces, al margen de que nosotros como miembros de Morena no podemos expresarnos por uno o por otro, sí nos podemos ver”, indicó.

“Es un extraordinario compañero, como lo son todos los de la 4T que están participando, Claudia, Adán Augusto, Noroña... y Marcelo, él tiene su dinámica, pero es un compañero, igual que todos, muy reconocido, lo voy a ver”.

En las últimas semanas, han arribado al estado diferentes aspirantes a la Presidencia por Morena como Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández o Ricardo Monreal, quienes aprovecharon sus visitas para reunirse en privado con el mandatario estatal.