Gobernador evita dar declaración sobre rescate de policía estatal en Culiacán



CULIACÁN._ El Gobernador Rubén Rocha Moya evitó dar declaraciones sobre el operativo de rescate de un agente de la Policía Estatal Preventiva, registrado la mañana de este viernes al sur de Culiacán, en el que participaron corporaciones de los tres órdenes de Gobierno.

El Mandatario estatal fue cuestionado por Noroeste sobre el tema, pero declinó emitir comentarios.

El policía rescatado fue identificado como Alexander “N”, de 44 años, quien se encontraba en su día de descanso cuando fue privado de la libertad en la colonia Renato Vega, en el cruce de las calles Mina y Real de 14.

De acuerdo con los reportes preliminares, al menos cinco civiles armados que viajaban en un vehículo gris interceptaron al elemento estatal y huyeron del lugar, lo que originó un operativo de búsqueda en distintos puntos de la ciudad.

Durante las acciones de localización, se registró un enfrentamiento armado sobre la avenida Álvaro Obregón, al sur de la capital, entre los presuntos agresores y personal del Ejército Mexicano.

El saldo fue un presunto delincuente abatido, tres detenidos con heridas, el rescate del agente con lesiones por impactos de bala y el aseguramiento de un vehículo con armamento en su interior.

Las autoridades no han detallado la gravedad de las heridas del elemento, quien recibe atención médica.