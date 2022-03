Gobernador insiste que adeudo del SAT corresponde a la Universidad Autónoma de Sinaloa

Después de que el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Jesús Madueña Molina diera a conocer que parte de la deuda que se tiene con el Sistema de Administración Tributaria corresponde a retención del Impuesto Sobre la Renta que no se entregó por parte del Gobierno del Estado en un periodo del 2015 al 2021, el Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que a su conocimiento la responsabilidad la tiene la Universidad con el SAT.

“El SAT dice, a mí me lo deben, ¿y quién me lo debe? la UAS, le cobró a la UAS, le contesta, yo no conozco el contenido de la respuesta, pero muy probablemente le dice, no soy yo, es allá el gobierno, si se resuelve por la corte el tema, pues vamos a tener mayor claridad, pero por lo pronto, qué dice el SAT, pues a mí me deben y por lo pronto ¿quién tiene la responsabilidad de esa retención? la Universidad”, comentó.

El mandatario estatal explicó que la UAS está en un litigio, y que son ellos quienes tienen más conocimiento sobre el tema, por lo que por su parte el desconoce la defensa que ellos interpusieron ante el SAT, “yo no conozco el contenido de su defensa, pero a lo mejor ahí está, a lo mejor ahí mismo en su defensa dice en su defensa, no somos nosotros, es el estado el que nos”, dijo.

Sobre los señalamientos que Madueña Molina hacía en cuanto a las retenciones del ISR que no ha sido devueltas, Rocha Moya detalló que es no existe, “no es que no existe, es el otro tema, si eso se alega ahora, porque las autoridades de la Universidad callaron, no hay una sola referencia, en nuestros archivos en transparencia o en la Secretaría de Administración y Finanzas donde se esté solicitando eso”.

“Se tiene que revisar este tema, porque hay que revisarlo incluso aquí. Lo que ahorita les estoy diciendo, es que no existe, hasta ahorita lo que hemos revisado, pudiera haber alguna responsabilidad incluso con gobernantes anteriores”.

En cuanto a si se solicitaría por parte del Gobierno del Estado una auditoría por este tema, señaló que primero se va a revisar el asunto, y que se si la revisión merece una auditoría entonces hay que hacerla.

“El Rector me mandó a decir a través de un mensajito que está puesto para buscar que con el SAT tengamos un acuerdo, eso qué quiere decir, yo ya se lo dije al SAT, que me dieron la información que yo les transmití a ustedes y a la sociedad a través de ustedes, desde entonces me informó el SAT del adeudo y desde entonces me dijeron; la pregunta mía ¿qué tenemos en Sinaloa respecto?, sólo un problema, ¿cuál es?, que la Universidad debe tanto, en aquel entonces me hablaron de mil 200 millones de pesos, no me hablaron de accesorios, que son los moratorios, pero ya ahora el día que yo le doy la información, ya me mandan la información y me dicen, son moratorios más 800, digo son mil 200 más los 800, ya son 2 mil millones de pesos”, señaló.

Rocha Moya detalló que ha estado hablando con el SAT y que están esperando que les den una cita para ver el tema, cita a la cual le gustaría asistir con la compañía del Rector de la UAS, pero que el hecho de buscar una vía de arreglo con el SAT, no excluye realizar una investigación y adjudicar responsabilidades.

“Quiero ser muy claro en esto, número uno, para que no nos equivoquemos, ni el Rector actual, ni el Gobernador actual cualquier responsabilidad en ese ejercicio para que quede claro, yo en lo personal no me meto en el caso de que hubiera alguna responsabilidad de los anteriores gobernadores, no me meto a su defensa”.

“Y número dos, que me interesa precisar con ustedes el Rector declara que la Universidad se está defendiendo, tiene un litigio, apeló ¿a qué? a un cobro que le hace el SAT, lo que quiere decir que el SAT tiene claro quién le debe, el SAT, dice que le debe a la UAS y la UAS, dice no, a través de un recurso administrativo, dice que no, pero ahí no está, pero hasta ahorita, es que si tenemos nosotros algún requerimiento y alguna controversia, no está ahí, no hay, nosotros no tenemos eso como estado, no tenemos el registro, ¿qué quiere decir eso? quiero ser bien preciso, que para el SAT y según lo que les informé el lunes, quien debe esas retenciones es la Universidad”.

“Número tres, en cualquier circunstancia con letras mayúsculas yo voy a apoyar a la Universidad en ese asunto”.