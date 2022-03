Gobernador llama a Estrada Ferreiro a no buscar culpables, sobre demandas de juicio político, y analizar su comportamiento

El Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se habría acercado al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para solicitarle que interfiera en el Congreso del Estado para frenar la posibilidad de Juicio Político en su contra.

Lo anterior fue revelado por el mandatario estatal en su conferencia de prensa semanal, luego de que se le cuestionara sobre los dichos del Alcalde que sugieren que el Gobernador no ganó de forma ‘limpia’ en las elecciones de 2021.

“Tuve la fortuna de ser el Gobernador más votado en el País de los 15 que concursamos, y tuve la fortuna de ganarle al otro candidato con la mayor ventaja también en el País. ¿Qué suciedad podría haber en mi proceso?”, dijo el Ejecutivo estatal.

“A mi me ha dicho que pare el juicio, ¿por qué? yo ni soy diputado, y si tuviera la autoridad de pararlo, no lo paraba. Me parece que tiene una conducta indebida, no tiene porque andarse quejando de que es víctima, el tema es qué tenemos que hacer los gobernantes para no caer en ese tipo de circunstancias”

Hasta esta semana, el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro ha acumulado tres peticiones para promover Juicio Político en su contra: El colectivo Pueblo Unido por Culiacán, las viudas de policías y la Federación Abogados Sinaloenses son los tres grupos que han entregado al Congreso de Sinaloa demandas.

Ante esta posibilidad de Juicio, el Presidente Municipal ha desestimado las peticiones de ciudadanos ante el Congreso.

“Todo está manipulado por Feliciano Castro Melendrez, el Presidente de la JUCOPO, y quien sabe quien está más atrás de él, pero todos los diputados que no abran la boca para decir que están de acuerdo o no están de acuerdo, yo voy a decir que lo están apoyando también”, acusó el Alcalde el pasado 15 de marzo.

El Gobernador exhortó al mandatario municipal a no buscar culpables, y analizar su comportamiento.

“Él (Jesús Estrada Ferreiro) anda buscando quienes son los que le promueven el Juicio Político, lo que debería de buscar es que si son suficientes las causas que le señalan que son atribuibles a su conducta. Mejor que busque ¿qué hice mal que me quieren hacer Juicio Político? Ese es el tema principal, él no reconoce que ha estado mal”, dijo Rocha Moya.