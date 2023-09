No habrá ‘dedazo’ del Presidente de la República en la definición de coordinador de la Cuarta Transformación para la carrera presidencial de 2024, aseguró el Gobernador Rubén Rocha Moya ante lo que llamó supuesta ‘simulación’ para seleccionar a Xóchilt Gálvez como candidata del Frente Amplio por México, según palabras de Andrés Manuel López Obrador.

El Mandatario estatal estimó que la designación del candidato que dará cara al proceso electoral nacional por la coalición de Movimiento de Regeneración Nacional, Partido Verde y Partido del Trabajo, será libre y aleccionadora para el fortalecimiento de la democracia de México.

“Se están haciendo bien, les llama mucho la atención a los caricaturistas ponerle el dedo del Presidente, lo que no le pone es el dedo grandote a la otra, ha venido siendo tan claro, no nos metamos en esos temas que sí el dedo de más, hay un procedimiento que hacen finalmente, hay un procedimiento, Morena está levantando las encuestas y se va a ver, ¿por qué? Porque las encuestadoras nacionales e internacionales han venido dando”, expuso a la prensa.

La mañana de este jueves, dirigentes estatales del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido Revolución Democrática anunciaron que la Senadora Xóchilt Gálvez es la próxima candidata presidencial del Frente Amplio por México.

Conforme al Presidente Andrés Manuel López Obrador, la selección no fue un asunto popular, pues, supuestamente los dirigentes de la coalición no concluyeron el proceso de elección interna antes de designar a la candidata de la oposición.

“A la mejor, el Presidente puede tener mayores elementos y como yo no los tengo simplemente digo, lo que vi ahí es que hicieron una encuesta y anduvieron muchos escarceos, que sí se retiraba antes Beatriz, eso, yo creo que eso no ayuda a los procesos de selección pero yo no estoy para criticar”, respondió.

Criticó que la competencia entre Xóchilt Gálvez y la priista Beatriz Paredes Rangel por la candidatura presidencial debió ser de mayor confrontación.

“Está bien que ya haya resuelto la oposición su candidata, ella es la oposición, pero la oposición tiene que hacer su tarea, sus cosas y creo que ellos, la inclinación de hacer una campaña de mayor confrontación, logran que sea Xóchitl, de Xóchitl a Beatriz, esa es la diferencia”.