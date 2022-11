Gobernador no duda que haya más infiltrados del narcotráfico dentro de las corporaciones policiacas en Sinaloa

Después de que se diera a conocer información de la Sedena, en la que señalan que existe una persona cercana al Secretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, que filtra información al Cártel de Sinaloa, el Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que no duda que existan más casos como estos dentro de las corporaciones.

“No dudo que haya en todas las corporaciones, este es un problema, un problema, yo me acuerdo una vez, que yo estaba de jefe de asesores con (el Gobernador Jesús) Aguilar Padilla en una reunión porque habían matado como a siete gentes, aquí cerquita en El Ranchito, y luego el Ejército le mandó a decir: nosotros sabemos dónde están los asesinos, manden por ellos y nosotros les vamos a ayudar”, comentó.

“Me acuerdo que en aquel entonces me dijo el Procurador: no acabalamos 15 policías que nos garanticen que no vayan a decir ‘ahí vamos’... es un problema, es un problema de los policías en general, no dudo, para qué voy a decir: no, yo creo que no, ahí lo que hay que hacer es revisarlo”.

El Gobernador señaló que este tema ya lo platicó con Castañeda Camarillo para empezar a revisar y corregir este tipo de asuntos dentro de las corporaciones policíacas.

Sobre si se tiene identificada a la persona que trabaja dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y que está filtrando la información, el Gobernador dijo que él desconoce de quién sea.

“Yo no, yo le pregunté ahorita al Secretario, ante de venir aquí me reuní con él, él no tiene la identificación, pero lo va a buscar, antes de venir aquí terminamos la mesa y lo pasé a mi despacho, y le pregunté por favor, que me dijera sobre este tema, no lo tenemos identificado”, ratificó.