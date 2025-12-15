Gobernador ordena investigación interna en Secretaría de Transparencia por viáticos excesivos

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que se llevará a cabo una investigación interna en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas tras el reintegro de alrededor de 150 mil pesos por concepto de gastos excesivos en comisiones, a fin de revisar quién autorizó los viáticos y bajo qué criterios.

Rocha Moya indicó que la revisión interna es necesaria, independientemente de que la Auditoría Superior del Estado haya determinado que, con la devolución del recurso, ya no existe materia para una auditoría formal.

El Gobernador subrayó que los servidores públicos están obligados a apegarse a los lineamientos establecidos y que no pueden autorizar montos fuera de lo permitido.

Añadió que, aun cuando la ley establece que el reintegro del recurso deja sin efecto la auditoría, eso no elimina la necesidad de revisar internamente lo ocurrido.

“Vamos a revisarlo, vamos a hacer una revisión interna”, afirmó.

Rocha Moya señaló que ya dio la instrucción para que dicha indagatoria se realice dentro de la dependencia correspondiente, con el objetivo de esclarecer responsabilidades administrativas en torno a la autorización de los gastos.