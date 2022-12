Gobernador recibió $72 mil de aguinaldo; dice que donará $100 mil para el Teletón

Son 72 mil pesos los que el Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya recibió de aguinaldo, informó, quien dijo que donaría 100 mil pesos para el Teletón.





- ¿Cuánto le llegó de aguinaldo, va a donar al Teletón?

Sí voy a donar.





- ¿Cuánto le llegó?

Me llegaron, pues es que no estoy seguro, se me hace que no me pagaron bien el aguinaldo, me dieron 72 mil pesos, eso es. Voy a donar como unos 100 mil pesos.





El Mandatario estatal señaló que ya se están juntando aportaciones de todos los miembros del gabinete para que donen para esta causa.

“Vamos a juntar, ya lo están haciendo todos los del gabinete para que anunciemos una aportación del Gobierno”, señaló.

El Gobernador indicó que todavía no se tiene un corte de cuánto es lo que se ha logrado recaudar de las donaciones que está recibiendo el Teletón para la creación de dos centros de atención en Mazatlán.

“Ellos están allá sorprendidos, ¿por qué?, porque yo tuve una reunión en Mazatlán, yo tuve una comida con ellos, muchos se comprometieron, están dando, hay algún empresario que dijo que va donar 10 millones de pesos, hay otros que están dando 2 millones, 500 mil pesos, eso les está sorprendiendo a México, porque no ocurría, que hubiera ese tipo de montos de donación”, comentó.





- ¿Los 100 mil pesos son en colectivo o de su bolsa?

Míos, míos. No les voy a dar a mis nietos su aguinaldo.