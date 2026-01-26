Gobernador Rocha advierte despidos a funcionarios estatales que realicen proselitismo anticipado

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que los funcionarios estatales que realicen actividades de promoción política fuera de los tiempos establecidos por la ley electoral serán separados de la administración pública estatal.

Durante su conferencia semanal, precisó que la medida aplicará para secretarios, subsecretarios y directores que incurran en actos de apoyo político anticipado, al considerar que aún no inicia el proceso electoral correspondiente.

Rocha Moya indicó que instruyó a la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, para que la aplicación de esta disposición comience a partir de mañana.

“Lo que sí les digo y mañana voy a empezar con un primer ejemplo, que todo el funcionario que ande apoyando, funcionario estatal, van a ser separados de la administración, no pueden andar apoyando a nadie, por más cercano que sea, no se lo vamos a permitir, porque no es correcto”, expresó en su intervención.

Señaló que no se permitirá el uso de cargos públicos ni de espacios del Gobierno del Estado para promover a personas con aspiraciones políticas, al reiterar que no son los tiempos legales para realizar campañas.

Rocha Moya explicó que los funcionarios públicos pueden participar en actividades políticas únicamente fuera de su horario laboral y una vez que los procesos electorales hayan iniciado formalmente.

Antes de ese periodo, dijo, no deben realizar ningún tipo de promoción política en favor de personas o proyectos electorales, independientemente del horario o del espacio en el que se lleve a cabo.

Asimismo, indicó que será responsabilidad de las autoridades electorales, como el Instituto Nacional Electoral, vigilar el actuar de los posibles candidatos que realicen actividades de campaña fuera de los tiempos establecidos por la ley.