$!Gobernador Rocha Moya analiza con Liga MX posible llegada del Atlante a Mazatlán

En el marco de una visita de trabajo a la Ciudad de México, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sostuvo una reunión con el presidente de la Liga MX de futbol profesional, Mikel Arriola, y con el propietario del Club Atlante, Emilio Escalante, con el objetivo de analizar alternativas para la continuidad del futbol profesional en el Estado.
De acuerdo con la información difundida, el encuentro tuvo como propósito valorar la posibilidad de que el Atlante, uno de los clubes con mayor antigüedad en el futbol mexicano, pueda disputar sus partidos como local en el puerto de Mazatlán una vez que concluya la presente temporada.
Este periodo corresponde a la última campaña del equipo Mazatlán FC, por lo que la propuesta se planteó como una opción para que Sinaloa mantenga presencia en el futbol de primera división.
Durante la reunión se revisaron escenarios generales relacionados con la viabilidad deportiva y operativa de que el Atlante establezca su sede en Mazatlán, sin que se informara sobre acuerdos formales o decisiones definitivas.
El Gobierno de Sinaloa indicó que el acercamiento forma parte de las gestiones orientadas a mantener actividad futbolística de alto nivel en la entidad, particularmente en Mazatlán, ciudad que cuenta con infraestructura deportiva y que en años recientes ha albergado futbol profesional.
Hasta el momento, no se han dado a conocer plazos específicos, resoluciones oficiales ni detalles sobre los requisitos que deberían cumplirse para concretar la propuesta.
La eventual llegada del Atlante a Mazatlán, de concretarse, se daría una vez finalizada la temporada en curso, sin que ello implique, por ahora, un anuncio formal sobre el futuro inmediato del futbol profesional en Sinaloa.