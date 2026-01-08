$!Gobernador Rocha Moya analiza con Liga MX posible llegada del Atlante a Mazatlán

En el marco de una visita de trabajo a la Ciudad de México, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sostuvo una reunión con el presidente de la Liga MX de futbol profesional, Mikel Arriola, y con el propietario del Club Atlante, Emilio Escalante, con el objetivo de analizar alternativas para la continuidad del futbol profesional en el Estado.

De acuerdo con la información difundida, el encuentro tuvo como propósito valorar la posibilidad de que el Atlante, uno de los clubes con mayor antigüedad en el futbol mexicano, pueda disputar sus partidos como local en el puerto de Mazatlán una vez que concluya la presente temporada.

Este periodo corresponde a la última campaña del equipo Mazatlán FC, por lo que la propuesta se planteó como una opción para que Sinaloa mantenga presencia en el futbol de primera división.