Culiacán
|
Gestiones

Gobernador Rocha Moya analiza con Liga MX posible llegada del Atlante a Mazatlán

Durante una reunión en la Ciudad de México con el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, y el propietario del Atlante, Emilio Escalante, el Gobernador de Sinaloa revisó escenarios para que el club juegue como local en Mazatlán tras el cierre de la temporada actual del Mazatlán FC
Belem Angulo |
08/01/2026 10:28
08/01/2026 10:28

En el marco de una visita de trabajo a la Ciudad de México, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sostuvo una reunión con el presidente de la Liga MX de futbol profesional, Mikel Arriola, y con el propietario del Club Atlante, Emilio Escalante, con el objetivo de analizar alternativas para la continuidad del futbol profesional en el Estado.

De acuerdo con la información difundida, el encuentro tuvo como propósito valorar la posibilidad de que el Atlante, uno de los clubes con mayor antigüedad en el futbol mexicano, pueda disputar sus partidos como local en el puerto de Mazatlán una vez que concluya la presente temporada.

Este periodo corresponde a la última campaña del equipo Mazatlán FC, por lo que la propuesta se planteó como una opción para que Sinaloa mantenga presencia en el futbol de primera división.

$!Gobernador Rocha Moya analiza con Liga MX posible llegada del Atlante a Mazatlán

Durante la reunión se revisaron escenarios generales relacionados con la viabilidad deportiva y operativa de que el Atlante establezca su sede en Mazatlán, sin que se informara sobre acuerdos formales o decisiones definitivas.

El Gobierno de Sinaloa indicó que el acercamiento forma parte de las gestiones orientadas a mantener actividad futbolística de alto nivel en la entidad, particularmente en Mazatlán, ciudad que cuenta con infraestructura deportiva y que en años recientes ha albergado futbol profesional.

Hasta el momento, no se han dado a conocer plazos específicos, resoluciones oficiales ni detalles sobre los requisitos que deberían cumplirse para concretar la propuesta.

La eventual llegada del Atlante a Mazatlán, de concretarse, se daría una vez finalizada la temporada en curso, sin que ello implique, por ahora, un anuncio formal sobre el futuro inmediato del futbol profesional en Sinaloa.

#Futbol
#Gobierno de Sinaloa
#Mazatlán
#Atlante
#Liga MX
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube