Gobernador Rocha Moya anuncia que su administración otorgará un complemento para el precio del maíz

Culiacán, Sinaloa, a 23 de marzo de 2026.- Durante su Conferencia Semanera, el gobernador Rubén Rocha Moya adelantó que por primera vez, su administración aportará recursos propios para destinar un apoyo a la comercialización de la cosecha de maíz, esto para que el productor logre un precio rentable, que se compondrá de varios factores, como es el precio internacional de la Bolsa de Chicago, la Base de 65 dólares por tonelada ya acordada con compradores, más los apoyos gubernamentales que habrán de fijar el Gobierno de la República, y del propio Gobierno del Estado.

El anuncio de este apoyo extraordinario lo hizo el mandatario estatal al abordar durante su Conferencia el tema de la comercialización de la cosecha 2026 estimada en 4 millones de toneladas que habrá de levantarse a partir de mayo, cuyo compromiso de compra es de 3.2 millones de toneladas, mientras que para las restantes 800 mil toneladas, el 20 por ciento, esta semana se concluirán los acuerdos con los compradores, para de esta manera tener ya el total de la cosecha comprometida.

El gobernador Rocha recordó que la estrategia implementada este año para lograr un precio rentable para la tonelada de maíz, consistió en primero asegurar su comercialización, tomando en cuenta el precio de la Bolsa de Chicago más la Base, lo que al momento de hoy totaliza un precio de 4 mil 500 pesos por tonelada (3 mil 500 del precio internacional más mil pesos de la Base) y partiendo de ahí el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum determinará de cuánto será el apoyo gubernamental que se otorgará de manera directa al productor, el cual se definirá en las siguientes semanas.

“De lo que yo sí estoy seguro, se los digo ahora, que mi gobierno va a aportar una parte para el tema del estímulo, lo que no había ocurrido en otras veces hoy lo vamos a hacer, porque es un poco la idea de la responsabilidad compartida, y vamos a aportar nosotros una cifra importante”, adelantó el mandatario estatal.

Por su parte, el secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, dio a conocer que ya están muy avanzadas las pláticas con los industriales de la harina y pecuarios, para tener el compromiso de compra del total de las 4 millones de toneladas de maíz, lo cual podrá concretarse esta misma semana para tranquilidad de los productores.

“Queda únicamente el 20 por ciento por comercializar, que deben quedar concluidas las negociaciones esta semana, y a petición del gobernador se hizo la reunión con la presidenta en donde hubo un compromiso y tal cual lo dijo, una de las preocupaciones que ha tenido ha sido el tema de la comercialización”, dijo.

El secretario Bello Esquivel añadió que con esta venta anticipada que se está asegurando, se pararán las importaciones de manera natural, porque gracias a los compromisos de compra que ya fijaron industriales, no acudirán a la importación desde el extranjero, priorizando la cosecha nacional.

En cuanto a la rentabilidad para el productor, el secretario de Agricultura informó que actualmente representará una derrama económica de 20 mil millones de pesos, considerando solamente los primeros dos factores, como es el precio internacional que fija la Bolsa de Chicago más la Base que se pagará por los compradores, restando sólo los apoyos gubernamentales.