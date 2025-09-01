Gobernador Rocha Moya asiste a instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación

El Gobernador Rubén Rocha Moya asistió este lunes a la instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por nueve ministros electos mediante voto popular y encabezada por el magistrado Hugo Aguilar Ortiz como presidente.

Previo a la sesión solemne en el pleno de la SCJN, las y los nuevos ministros rindieron protesta en la Cámara de Senadores, ante la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo. Posteriormente, el mandatario sinaloense fue testigo de la conformación de la nueva Corte.

El Pleno quedó integrado por las y los ministros Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra, Arístides Rodrigo Guerrero García, Irving Espinosa Betanzo y Giovanni Azael Figueroa Mejía, quienes tendrán a su cargo garantizar la impartición de justicia con legalidad y el fortalecimiento del estado de derecho.

Durante la ceremonia, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz abrió simbólicamente las puertas del edificio de la Suprema Corte al pueblo de México, como gesto de un modelo de justicia más cercano, transparente y con rendición de cuentas, en apego a la Constitución.

Además de la renovación de la SCJN, también se formalizó la integración de nuevas Magistraturas de la Sala Superior y de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).