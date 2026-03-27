Gobernador Rocha Moya pone en marcha Operativo de Seguridad de Semana Santa 2026

Bellavista, Guasave, Sinaloa, a 27 de marzo de 2026.- Desde la playa de Bellavista, en el municipio de Guasave, teniendo como marco la construcción del puente que unirá esta playa con Boca del Río y la playa de Las Glorias, el gobernador Rubén Rocha Moya dio el banderazo de inicio del Operativo de Seguridad de Semana Santa 2026, en el que participarán más de 14 mil elementos de seguridad y personal de los organismos civiles de socorro y auxilio.

En un multitudinario acto, que congregó a todos los mandos militares, tanto de Defensa, Marina, Guardia Nacional, así como a todas y todos los presidentes municipales del estado, el mandatario estatal enfatizó que el gran objetivo de este operativo es tener un saldo blanco durante este periodo vacacional que abarca la Semana Santa y la Semana de Pascua, donde se espera una afluencia de 2 millones 600 mil paseantes en los 198 destinos recreativos, como son las playas, los ríos, los balnearios y los centros ceremoniales indígenas.

“¿Cuál es el objetivo máximo de nosotros? Tener saldo blanco, tenemos el ejemplo del Carnaval de Mazatlán donde se reunieron un millón 300 mil personas, lo que quiero es que la gente esté contenta y que pueda venir a divertirse, que estamos aptos para hacerlo”, dijo el gobernador.

Por otra parte, el mandatario estatal se refirió a esta magna obra como es el puente Bellavista-Boca del Río-Las Glorias, donde se invierten 250 millones de pesos como parte del Plan Sinaloa para la Reactivación Económica y Social, el cual quedará concluido para diciembre de este mismo, de tal manera que para la siguiente Semana Santa, de 2027, los mas de 250 mil paseantes que visitan Bellavista podrán trasladarse hasta Las Glorias, por medio de este puente, que estará conectado con una carretera ya está concluida, pero que se modernizará más para hacerla tipo malecón.

Luego de que la presidenta municipal de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya dio la bienvenida, correspondió al secretario de Seguridad Pública, general Sinuhé Téllez López, explicar el operativo, que se implementará desde este sábado 28 de marzo y concluirá el lunes 6 de abril, una vez que concluya la Semana de Pascua, en 198 destinos, distribuidos en 58 playas, 56 ríos, 66 balnearios, y 18 centros ceremoniales.

Destacó que en total participarán 14 mil 916 elementos tanto de Defensa, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Guardia Nacional, todos del ámbito federal, más los elementos de la Policía Estatal Preventiva y de las 20 Policías Municipales, así como del Instituto Estatal de Protección Civil, más los organismos civiles de auxilio, Cruz Roja y Bomberos.

Esta fuerza de seguridad y auxilio se apoyará con 3 mil 307 vehículos y 5 helicópteros, contando con la habilitación de tres helipuertos, uno en El Maviri, Ahome; otro en Altata, Navolato, y el tercero en Centro de Convenciones de Mazatlán.

El general Téllez precisó que el operativo tiene tres objetivos específicos, como son reforzar la seguridad de vacacionistas en carreteras, prevenir accidentes y emergencias médicas en los 198 centros recreativos, y el tercero de ellos, prevenir hechos delictivos en las ciudades.

“Con este Plan Operativo, el Gobierno del Estado de Sinaloa reafirma su compromiso de garantizar una Semana Santa segura, organizada, y eficiente para todos”, concluyó.

También acompañaron al gobernador Rocha en este banderazo de inicio de operativo, el comandante de la Novena Zona Militar, general de Brigada, Santos Gerardo Soto; el comandante de la Cuarta Región Naval, el vicealmirante Guadalupe Juan José Bernal Méndez; el comandante de la Novena Zona Aérea Militar, general de Ala, Edgar Emanuel Campos Martínez; y el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Sinaloa, general Julices Julián Tadeo González Calzada.

En cuanto a autoridades civiles, todos los miembros del gabinete estatal, encabezados por la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde; y la secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Rodolfo Valenzuela; la presidenta de la Junta de Coordinación Política, diputada María Teresa Guerra Ochoa; el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas; los 20 presidentes y presidentas municipales, la fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo; el representante de la Fiscalía General de la República, Víctor Luis Soto Leyva; y el delegado estatal de Cruz Roja en Sinaloa, Carlos Bloch Artola.