Gobernador Rocha participa en entrega de Doctorado Honoris Causa por la UAS, a las científicas Annie Pardo Cemo y Rosaura Ruiz Gutiérrez

Culiacán, Sinaloa 24 de marzo de 2026.- Reconociendo sus destacadas trayectorias, así como sus significativos aportes a la investigación y la ciencia, el gobernador Rubén Rocha Moya, acompañado del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, otorgaron el Doctorado Honoris Causa, a las Dras. Annie Pardo Cemo y Rosaura Ruiz Gutiérrez, destacando sus invaluables contribuciones a la sociedad.

En una ceremonia solemne celebrada en el auditorio del Campus Rafael Buelna de la Máxima Casa de Estudios, junto al Honorable Consejo Universitario, el Gobernador Rocha, afirmó que las doctoras Annie Pardo y Rosaura Ruiz, han ensanchado el horizonte del saber y contribuido a la formación de científicos y científicas mexicanos y de otras latitudes, a lo largo de varias décadas.

“Al honrar la UAS a ustedes, se honra a sí misma y continua con la tradición de reconocer a mujeres y hombres que en los campos de la ciencia, la cultura y las humanidades han creado y recreado el saber que contribuye a un mejor futuro para la comunidad. Desde hoy Annie Pardo y Rosaura Ruiz, son parte de esta gran institución sinaloense, fundada a finales del siglo XIX, desde el pensamiento liberal de don Eustaquio Buelna. Son, además insignes doctoras integrantes de una generación de personalidades a quien nuestra Alma Mater ha distinguido con el mismo galardón”, precisó el gobernador Rocha; destacando que, gracias a su profunda sensibilidad y sólida formación humanista son modelos de los que en México y en Sinaloa se debe hacer para formar a las y los científicos que reclama el desarrollo social y material del país.

Asimismo, en el marco de la sesión solemne convocó a universidades, centros de investigación, gobierno, sociedad civil y empresas para emprender la gran tarea del desarrollo, impulsando el cambio que permita crear y desarrollar ciencia y tecnología propias.

Por su parte, el rector Jesús Madueña Molina, destacó que, las doctoras Annie Pardo y Rosaura Ruiz, son dos mexicanas sobresalientes por su inteligencia e inspiradoras por su tenacidad, liderazgo y calidad moral, recalcando que, hoy más que nunca la ciencia y la sociedad deben evolucionar juntas, haciendo simbiosis permanente y nutrirse en una incesante retroalimentación de proyectos, necesidades, descubrimientos y aspiraciones, desarrollo y desafíos.

“Hoy tenemos ante nosotros a dos mujeres excepcionales que han hecho de la ciencia su más honesta razón de vida, que la han asumido como una herramienta para el cambio, como un espacio para convertir la curiosidad, el método y el hallazgo en certidumbre y preguntas nuevas”, afirmó el rector de la Casa Rosalina.

De acuerdo al Honorable Consejo Universitario, a partir de hoy, las doctoras Annie Pardo y Rosaura Ruiz, inscriben sus nombres como las Doctoras Honoris Causa números 41 y 42, sumándose a una lista de hombres y mujeres que han dado lustre a la ciencia y las humanidades de nuestro país.

Con estudios en el área de la Biología, así como maestría y doctorado en Bioquímica, y más de 50 años de trayectoria académica, la carrera de la doctora, Annie Pardo Cemo se ha centrado en la investigación en el área de la salud, especialmente en enfermedades pulmones, Bioquímica y envejecimiento. Sus aportaciones científicas han movido los límites de la biología molecular trascendiendo géneros, idiomas y fronteras. Su impecable trayectoria científica ha arrojado luces en el entendimiento de procesos fundamentales de la salud y de la vida y su labor docente ha formado generaciones enteras de investigadores que hoy multiplican su legado en México y en el mundo, permitiendo una mejor comprensión de las enfermedades respiratorias.

Cabe destacar que, en 1980, esta destacada investigadora, fundó el laboratorio de Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Por su destacada excelencia académica y contribuciones a la ciencia, la doctora Pardo Cemo, ha sido reconocida como la científica número uno en biología molecular de México en 2025, además ha recibido varios reconocimientos entre los que destacan Premio Nacional de Ciencias (2023), Medalla Heberto Castillo (2008), Recognition Award de la American Thoracic Society (2015), Premio Scopus México (2009), a lo que suma el Doctorado Honoris Causa por parte de la Máxima Casa de estudios de Sinaloa.

“He completado muchas vueltas alrededor del sol, intentando compaginar mi labor científica con una tarea docente dirigida a mostrar que la ilusión por el futuro y la emoción del conocimiento en ningún sitio se percibe con tanta intensidad como entre los rincones desordenados de un cubículo o de un laboratorio de investigación”, precisó la galardonada. La doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, es una bióloga, académica e investigadora, cuyo tema central de interés son las teorías evolutivas, que ha abordado desde perspectivas científica, histórica y filosófica, sobre los cuales ha publicado artículos en revistas de investigación y difusión a nivel nacional e internacional. Además, fundó y presidió el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado A.C (COMEPO) y presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias.

Actualmente desempeña el cargo de secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, cuya misión es fortalecer la investigación científica y tecnológicas para el desarrollo del país, siendo una voz que resuena en los espacios donde se decide el futuro de la ciencia, reivindicando el hecho de que la educación no es una mercancía, sino el más digno e igualador de todos los derechos.

“La universidad Autónoma de Sinaloa, ofrece un ejemplo claro de como una institución pública de educación superior puede articular investigación, innovación y compromiso social para responder a los desafíos del sector en el país. Además, la UAS cuenta con capacidades científicas y tecnológicas consolidadas que se articulan en un verdadero sistema de investigación innovación y vinculación social”, puntualizó la hoy Doctora Honoris Causa.

Acompañaron al Gobernador Rubén Rocha Moya, Nidia Yuniba Brun Corona, secretaria del Honorable Consejo Universitario; Luis Armando González, secretario general ejecutivo de la ANUIES; Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF Sinaloa; Yeraldine Bonilla Valverde, secretaria General de Gobierno y funcionarios de primer nivel del gabinete estatal, la Senadora Imelda Castro; Rodolfo Valenzuela, presidente de la Mesa directiva del Congreso del Estado y Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado e integrantes de la LXV Legislatura; alcaldes municipales, ex rectores de la Universidad; rectores y directivos de instituciones educativas; representantes del sector empresarial; miembros de la comunidad educativa UAS y público en General.