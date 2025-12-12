$!Gobernador Rubén Rocha Moya anuncia que solucionó el problema de comercialización del frijol Yorimuni

El Gobernador Rubén Rocha Moya visitó el ejido Bolsa de Tosalibampo Número 2, en el municipio de Ahome, para anunciar la solución inmediata al problema de comercialización del frijol Yorimuni, cosechado por los productores de temporal.

De acuerdo a un comunicado, también informó que logró un acuerdo con la directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, para que la dependencia federal compre la totalidad de la cosecha, que asciende a 800 toneladas.

El Gobernador explicó que el trato se concretó momentos antes, durante el trayecto a la comunidad, cuando se comunicó con la funcionaria federal para solicitarle la compra de la producción total del frijol de la variedad Yorimuni, una petición que encontró respuesta inmediata.

“Por el camino terminé haciendo un trato con la directora general de Alimentación para el Bienestar, le dije cómpreme 800 toneladas, y vengo a decirles que he hecho el acuerdo,” dijo Rocha Moya.

El Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, fue designado como el contacto para formalizar el acuerdo.

Como un beneficio adicional, Rocha Moya anunció que el Gobierno del Estado apoyará a los productores con 2 mil 500 pesos por tonelada, utilizando recursos propios, este monto se entregará independientemente del pago que los ejidatarios reciban por parte de la Federación por su cosecha.