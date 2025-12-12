$!Gobernador Rubén Rocha Moya anuncia que solucionó el problema de comercialización del frijol Yorimuni

El Gobernador Rubén Rocha Moya visitó el ejido Bolsa de Tosalibampo Número 2, en el municipio de Ahome, para anunciar la solución inmediata al problema de comercialización del frijol Yorimuni, cosechado por los productores de temporal.
De acuerdo a un comunicado, también informó que logró un acuerdo con la directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, para que la dependencia federal compre la totalidad de la cosecha, que asciende a 800 toneladas.
El Gobernador explicó que el trato se concretó momentos antes, durante el trayecto a la comunidad, cuando se comunicó con la funcionaria federal para solicitarle la compra de la producción total del frijol de la variedad Yorimuni, una petición que encontró respuesta inmediata.
“Por el camino terminé haciendo un trato con la directora general de Alimentación para el Bienestar, le dije cómpreme 800 toneladas, y vengo a decirles que he hecho el acuerdo,” dijo Rocha Moya.
El Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, fue designado como el contacto para formalizar el acuerdo.
Como un beneficio adicional, Rocha Moya anunció que el Gobierno del Estado apoyará a los productores con 2 mil 500 pesos por tonelada, utilizando recursos propios, este monto se entregará independientemente del pago que los ejidatarios reciban por parte de la Federación por su cosecha.
El Mandatario estatal llegó a la comunidad acompañado por el presidente municipal de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, y por el Secretario Ismael Bello Esquivel, decenas de ejidatarios recibieron a las autoridades en la Casa Ejidal, encabezados por el comisariado ejidal, Emanuel Rodríguez.
Una vez resuelto el problema de comercialización, los habitantes de la Bolsa de Tosalibampo II solicitaron la ayuda de Rocha Moya para atender otras demandas de infraestructura.
Ante la solicitud de apoyo para resolver el colapso del sistema de drenaje sanitario, el Gobernador respondió de manera inmediata comprometiéndose a enviar camiones Vactor la próxima semana. Estos trabajos se llevarán a cabo también en la vecina comunidad de la Bolsa de Tosalibampo Número 1, que padece la misma problemática.
Además, los ejidatarios coincidieron en la necesidad de construir la carretera de 4 kilómetros que comunica a la Bolsa de Tosalibampo II con El Ranchito, un tramo vital para cerrar el anillo vial carretero de la sindicatura de Higueras de Zaragoza, este anillo conecta varias comunidades, incluyendo Cachoana, Tosalibampo, Tabelojeca, la Bolsa de Tosalibampo Número 1 y la Número 2, hasta llegar al campo pesquero El Jitzámuri.
“La vamos a hacer, como es muy común porque todos me la están pidiendo y me parece muy lógico eso de que se cierre el circuito, por eso inmediatamente van a venir a hacer un levantamiento, me lo van a dar y muy probablemente empecemos su carretera, con la idea de ayudarles, lo menos les vamos a hacer mitad, ya quedamos con ustedes”, dijo.
El Gobernador se comprometió a iniciar la construcción de la carretera con el presupuesto del próximo año, comenzando en una primera etapa con los primeros dos kilómetros.
La presencia de Rubén Rocha Moya fue histórica para la apartada comunidad del norte del estado, ya que es la primera ocasión que un Gobernador de Sinaloa visita la Bolsa de Tosalibampo II, además, los habitantes expresaron su gran emoción y reconocimiento, destacando que nunca antes habían tenido un gobernador frente a ellos.
“No puedo hablar, estoy muy emocionado porque nunca había estado delante de un gobernador tan cerquitas, y le doy la noticia que es el primer gobernador que ha venido a visitarnos y yo me siento muy agradecido y orgulloso de tenerlo aquí enfrente,” comentó Paulo Flores, quien tiene viviendo 50 años en esta comunidad.
Finalmente, el mandatario informó que una brigada del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Sinaloa, liderada por Eneyda Rocha Ruiz, acudirá a la comunidad antes de Navidad para entregar juguetes y dulces a los niños.