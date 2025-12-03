Gobernador Rubén Rocha Moya felicita a Ernestina Godoy por su designación como Fiscal General de la República

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, expresó su reconocimiento y felicitación a Ernestina Godoy Ramos, quien este miércoles fue designada por el Senado de la República como Fiscal General de la República.

A través de un mensaje público, el mandatario destacó la trayectoria profesional de la nueva titular de la Fiscalía.

“Expreso mi reconocimiento y felicitaciones a la Maestra @ErnestinaGodoy_, quien el día de hoy ha sido designada por el @senadomexicano como Fiscal General de la República”, expuso mediante una publicación en X.

“Su trayectoria de jurista ameritada y de conducta íntegra, son garantía de una conducción acorde a los altos principios de la justicia y de este trascendental momento que vive nuestro país. Enhorabuena”