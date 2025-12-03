Gobernador Rubén Rocha Moya felicita a Ernestina Godoy por su designación como Fiscal General de la República

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, expresó su reconocimiento y felicitación a Ernestina Godoy Ramos, quien este miércoles fue designada por el Senado de la República como Fiscal General de la República.
A través de un mensaje público, el mandatario destacó la trayectoria profesional de la nueva titular de la Fiscalía.
“Expreso mi reconocimiento y felicitaciones a la Maestra @ErnestinaGodoy_, quien el día de hoy ha sido designada por el @senadomexicano como Fiscal General de la República”, expuso mediante una publicación en X.
“Su trayectoria de jurista ameritada y de conducta íntegra, son garantía de una conducción acorde a los altos principios de la justicia y de este trascendental momento que vive nuestro país. Enhorabuena”
Rocha Moya señaló que la experiencia jurídica de Godoy y su historial profesional la respaldan para asumir la conducción de la institución encargada de la procuración de justicia a nivel federal.
De acuerdo con el mensaje emitido por el gobernador, la nueva Fiscal General cuenta con las credenciales necesarias para llevar a cabo un trabajo conforme a los principios de justicia y legalidad.
En su posicionamiento, el mandatario subrayó que el nombramiento ocurre en un contexto nacional que demanda instituciones fuertes y conducción responsable en los órganos encargados de la seguridad y la aplicación de la ley. Expresó que la designación realizada por el Senado representa un paso significativo en ese sentido y deseó éxito a Godoy Ramos en el desempeño de sus funciones.
Rocha Moya reiteró su reconocimiento a la nueva Fiscal General y destacó que su llegada al frente de la FGR coincide con un escenario en el que el país requiere profesionalismo y compromiso institucional.