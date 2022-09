Gobernador se pronuncia a favor de consulta para mantener las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública

Que sí se lleve a cabo una consulta sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, afirmó el Gobernador, Rubén Rocha Moya, quien dijo que respalda totalmente la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sí, completamente, todo lo que diga el Presidente estoy de acuerdo”, dijo.

“Pero además está contemplado en la Constitución, y ese es un asunto de la mayor importancia, una consulta nacional, solamente si hay un asunto de la mayor importancia para el país, si no se resuelve en el poder legislativo, pues claro, claro que vale la consulta y esa sería una de las alternativas”, señaló.

El Gobernador expresó que él le apuesta a que desde el Senado de la República se llegue a un acuerdo sobre esta iniciativa, y que se le pueda dar hacia adelante.

“Yo le apuesto a que haya acuerdo entre los Senadores y claro, si hay acuerdo entre los Senadores, serán modificando la minuta que viene del Senado, tendría que regresar a los diputados y ahora faltaría que los diputados dijeran no estamos de acuerdo con lo que hicieron los Senadores”, indicó.

“Entonces eso puede ocurrir, pero si se enreda en el poder Legislativo, pues es posible la consulta, es constitucional. Yo le oí al presidente del PAN, que ya no hagan consulta ‘patito’, no, esa no es consulta ‘patito’, esa tendría que ser constitucional como lo mandata, ¿qué será?, ¿el 34 o 35?, el 35 constitucional”, puntualizó.

La semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la propuesta de una consulta sobre este tema, informando acerca de tres preguntas que pudiera contener este ejercicio ciudadano.

Las preguntas que propone son las siguientes:

1. ¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora?

2. ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024?

3. ¿Cuál es tu opinión que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública?