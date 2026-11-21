La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, informó que las fuerzas de seguridad mantienen acciones coordinadas para garantizar el retorno de las personas que quedaron varadas en distintos puntos de las carreteras, ante los hechos de violencia registrados en las regiones centro-norte y norte del estado.

A través de una publicación en su cuenta de X, la Gobernadora reconoció que hay personas que no han podido continuar sus trayectos debido a la situación de violencia y aseguró que las autoridades trabajan para restablecer la seguridad y la movilidad.

“Las fuerzas de seguridad, en coordinación con las distintas autoridades, están activas para restablecer la seguridad y movilidad segura, generando así las condiciones para que puedan regresar a sus hogares y reunirse con sus familias”, publicó.

Domínguez Nava también expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familiares, ante la incertidumbre que enfrentan quienes permanecen varados.

“Comprendemos, es decir, entendemos y abrazamos a las personas y familias que viven la zozobra, angustia y preocupación que esto genera”, señaló.

La Gobernadora reiteró que se despliegan acciones para asegurar que las personas puedan regresar a sus hogares sin poner en riesgo su integridad y afirmó que la prioridad es recuperar la tranquilidad en estas regiones.

La publicación se dio en medio de una jornada de violencia que ha generado afectaciones a la circulación y dejado a personas varadas en distintos tramos carreteros del centro-norte y norte de Sinaloa.