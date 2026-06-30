Gobernadora asegura que salidas de funcionarios no afectan la operación del Gobierno de Sinaloa

La Gobernadora de Sinaloa afirmó que las salidas solicitadas por integrantes de su Gabinete para participar en el proceso político rumbo a 2027 no afectan el funcionamiento de la administración estatal.

Señaló que respeta la decisión de los funcionarios que optaron por separarse de sus cargos y les deseó éxito en sus aspiraciones políticas.

“Mis respetos para todos los compañeros que han solicitado licencia y que se van a incorporar a participar para el 2027. Les deseo suerte a todos”, expresó.

Asimismo, aseguró que el Gobierno del Estado continúa operando con normalidad, ya que las dependencias mantienen sus actividades y los espacios vacantes fueron cubiertos con nuevos nombramientos.

Indicó que áreas como Educación, Seguridad y Salud continúan trabajando de manera regular, por lo que descartó que las licencias hayan provocado una parálisis en la administración pública estatal.

Dijo que hasta el momento no tiene conocimiento de que otros funcionarios contemplen solicitar licencia para buscar alcaldías o diputaciones de cara al proceso electoral de 2027.