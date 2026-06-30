Gobernadora de Sinaloa anuncia aumento salarial de 7% para jubilados y pensionados del SNTE 53

La Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde anunció un incremento salarial del 7 por ciento para los jubilados y pensionados de la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), beneficio que comenzará a reflejarse a partir de la primera quincena de julio.

Durante el anuncio, la mandataria estatal informó que el aumento se otorgará en dos etapas. La primera consiste en un incremento del 4 por ciento, que será pagado el próximo 15 de julio y tendrá efectos retroactivos al mes de enero de este año. El 3 por ciento restante se aplicará durante el mes de septiembre.

Bonilla Valverde señaló que este acuerdo fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y la dirigencia de la Sección 53 del SNTE, encabezada por el secretario general Ricardo Madrid Uriarte.

La Gobernadora destacó que con esta medida se reconoce la trayectoria y el compromiso de quienes dedicaron su vida al servicio de la educación en Sinaloa.

“Con hechos seguimos reconociendo el esfuerzo y la trayectoria de quienes han dedicado su vida a la educación en Sinaloa”, expresó.

El incremento beneficiará a los trabajadores de la educación retirados y pensionados afiliados a la Sección 53 del SNTE, quienes recibirán el ajuste salarial de manera escalonada durante los próximos meses.